Dopo settimane di indiscrezioni e voci sempre più insistenti, è finalmente arrivata la conferma: Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono di nuovo una coppia. I due, protagonisti di una delle edizioni più discusse di Temptation Island, hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, mettendo fine ai numerosi dubbi che circolavano da tempo sui social.

La dedica di Manuel per il compleanno di Francesca

Il riavvicinamento tra Francesca e Manuel è diventato pubblico in occasione del compleanno dell’ex tronista. Durante i festeggiamenti, Maura ha condiviso una dolce dedica sui social, lasciando intendere che il rapporto fosse tornato a essere ben più di una semplice amicizia. Nelle ultime ore, inoltre, i due sono stati avvistati insieme durante una cena con amici, seduti uno accanto all’altra.

La coppia aveva partecipato a Temptation Island, uscendo dal programma separata. All’epoca, Francesca si era detta delusa da alcune dichiarazioni di Manuel, che non si sentiva sicuro dei propri sentimenti e spesso metteva fine alla relazione.

Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Dopo la rottura definitiva a Temptation Island, Francesca Sorrentino aveva scelto di mettersi nuovamente in gioco, questa volta nel dating show di Maria De Filippi. Seduta sul trono rosso di Uomini e Donne, ha cercato l’amore in un percorso altalenante e spesso criticato dal pubblico.

La sua scelta era ricaduta su Gianluca Costantino, ma la frequentazione è durata poco, lasciando nuovamente Francesca single.

Attesa per l’annuncio ufficiale

Il ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel sembra ormai certo. Anche se i due non hanno ancora pubblicato uno scatto ufficiale insieme, i loro contenuti, i luoghi condivisi e le dediche sembrano confermare un riavvicinamento importante. I fan ora attendono il primo post di coppia, che potrebbe arrivare da un momento all’altro e mettere definitivamente a tacere ogni dubbio.