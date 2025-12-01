L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 cresce ogni giorno e, secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti starebbe preparando un cast di co-conduttrici davvero sorprendente. Dopo settimane di voci, sembra ormai quasi certo il coinvolgimento di Laura Pausini, pronta a tornare sul palco dell’Ariston in una veste totalmente nuova.

Laura Pausini co-conduttrice di tutte e cinque le serate

Stando a quanto riportato da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, per la presenza di Laura Pausini sarebbe ormai “praticamente fatta”. La cantante, a differenza delle colleghe coinvolte nelle precedenti edizioni, non dovrebbe condurre una singola serata ma tutte e cinque, proprio come avvenne per Tiziano Ferro nel 2020.

La Pausini alternerebbe momenti di conduzione a esibizioni musicali, occasione ideale per promuovere un possibile album di cover su cui si vocifera da tempo.

La decima volta di Laura Pausini al Festival di Sanremo

Per Laura Pausini il 2026 segnerebbe la decima apparizione al Festival fra gara e ospitate.

L’artista ha calcato il palco dell’Ariston in varie occasioni:

1993 – categoria Giovani con La solitudine

– categoria Giovani con La solitudine 1994 – categoria Big con Strani amori

– categoria Big con Strani amori 2001, 2006, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 – ospitate e performance speciali

Nel 2022 ha presentato Scatola e annunciato la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, oltre all’uscita di un suo film.

Non solo Pausini: in arrivo anche Clara e Loredana Bertè?

Le indiscrezioni non finiscono qui. Oltre alla popstar internazionale, Pirrotta cita altri due nomi che potrebbero affiancare Carlo Conti:

Clara

La giovane artista, molto apprezzata da Conti, sarebbe considerata “perfetta per un Sanremo più giovane” e in sintonia con il pubblico delle nuove generazioni.

Loredana Bertè

La rocker italiana, icona assoluta della musica nazionale, avrebbe addirittura già prenotato una camera a Sanremo nei giorni del Festival. Un gesto che alimenta fortemente i sospetti sulla sua presenza sul palco come co-conduttrice o superospite.