Ieri, domenica 30 novembre, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio ha scatenato entusiasmo tra i cantanti selezionati, molti dei quali hanno condiviso la loro felicità sui social.

Ma come ogni anno, non tutti hanno avuto la stessa fortuna: ben 270 canzoni non hanno superato le selezioni, e in tanti si sono chiesti chi siano gli esclusi.

Gli esclusi più noti secondo le indiscrezioni

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i cantanti esclusi ci sarebbero:

Jalisse, Anna Tatangelo, Alex Britti, Nina Zilli, Mr. Rain, Carl Brave, Fred De Palma, Frah Quintale, Il Tre, Chiara Galiazzo, Benji & Fede, Venerus, Aiello, Amara, Emma Nolde, La Niña, California, Settembre, Sarah Toscano, Mecna, Nada, Fast Animals And Slow Kids, Pago.

Alcuni di loro hanno reagito pubblicamente, mentre altri non si sono espressi.

Le reazioni social degli esclusi

Shade

Shade ha commentato la sua esclusione su Instagram con un post pieno di ironia e auto-riflessione: "Non so se sono in lista, ma ho guardato tutti i tg e il mio nome c’è sì… Forse il problema è averlo, no scherzo."

Il rapper ha spiegato di non voler partecipare a Sanremo come “diversivo” e ha ribadito il suo impegno nel creare musica in autonomia, senza il supporto di etichette.

Jalisse

I Jalisse, esclusi per il 29° anno consecutivo, hanno condiviso sui social la loro delusione, ma senza perdere ottimismo: "E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre. Siamo a 29, dai che si arriva alla cifra tonda l’anno prossimo."

Lorenzo Fragola

Un altro possibile escluso è Lorenzo Fragola, che non ha commentato direttamente la mancata partecipazione, ma ha pubblicato una storia che molti hanno interpretato come risposta velata: "Continuiamo, adesso facciamo uscire un po’ di canzoni."