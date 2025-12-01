A due anni e mezzo dalla famosa intervista in cui ha annunciato il suo addio a Mediaset, Barbara D’Urso è tornata in tv ospite di Domenica In, nel salotto della sua amica Mara Venier.

Problema alla spalla, ma nessuna intenzione di fermarsi

Durante l’intervista, la conduttrice ha confermato di avere un problema alla spalla, già notato dai telespettatori nell’ultima puntata di Ballando Con le Stelle. Nonostante il dolore, Barbara D’Urso ha rassicurato i fan sulla sua voglia di continuare a ballare: “Ho questo problema da venti giorni, ma voglio continuare a ballare. Prendo antidolorifici per tenere tutto a bada, ieri sera però ho avuto un dolore, sia nella prima che nella seconda esibizione”.

La conduttrice ha chiarito che il problema fisico non influirà sul suo impegno nello show, dimostrando grande determinazione e passione per la danza.

Dal ritiro da Mediaset al nuovo capitolo in Rai

Barbara D’Urso ha raccontato anche del rapporto interrotto con Mediaset, durato circa 25 anni: “Quando ti viene tolto il lavoro in maniera improvvisa è ovvio che la cosa ti tocca, anche se io gli avvertimenti in realtà dentro di me li avevo compresi”.

La conduttrice ha sottolineato che non è ancora il momento di approfondire tutti i dettagli di questa separazione, ma sembra pronta a guardare avanti.

Ballando Con le Stelle: un ritorno al contatto con il pubblico

Barbara D’Urso ha spiegato cosa l’ha convinta a dire sì a Milly Carlucci e a partecipare a Ballando Con le Stelle: “Volevo tornare ad avere un contatto con il pubblico. Nel 2023 mi è stato impedito di ricollegarmi con loro e ho pensato che Ballando Con le Stelle fosse il posto giusto, una trasmissione bella, importante, che manda bei messaggi. Non mi sono mai pentita di aver accettato di partecipare”.

La conduttrice ha aggiunto che grazie allo show molti telespettatori hanno avuto modo di conoscerla meglio, scoprendo lati del suo carattere e della sua professionalità mai mostrati prima.