Le registrazioni del popolare game show Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis, continueranno senza interruzioni fino al 20 dicembre. A rivelarlo è DavideMaggio.it. Nonostante l’anticipo del nuovo preserale Caduta Libera con Max Giusti, il game show di Canale 5 proseguirà come da calendario, accumulando puntate che saranno poi trasmesse nel corso della stagione.
Seconda tranche di puntate in arrivo
Le nuove puntate registrate di Avanti un Altro andranno in onda in una seconda tranche sul finire della stagione televisiva. La strategia sembra chiara: fare “magazzino” di episodi per garantire continuità di programmazione e mantenere alta l’audience del preserale.
Paolo Bonolis tornerà in studio a gennaio
A gennaio, Paolo Bonolis tornerà in studio per registrare ulteriori puntate del suo celebre preserale. Il motivo principale è legato alla preparazione della nuova edizione di Il Senso della Vita, che dovrebbe debuttare nella prossima stagione televisiva. Questa mossa permetterà di gestire al meglio il calendario del conduttore e garantire la presenza del programma in palinsesto senza sovrapposizioni.