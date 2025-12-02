Isobel Kinnear, ballerina australiana nota per la sua partecipazione ad Amici, sta per affrontare un nuovo capitolo professionale. La giovane artista di 22 anni lascerà temporaneamente il ruolo di ballerina nel talent show di Maria De Filippi per affiancare Max Giusti nel game show Caduta Libera su Canale 5.

L'annuncio di Maria De Filippi

Durante il pomeridiano di domenica, Maria De Filippi ha annunciato la novità, incoraggiando Isobel a vivere questa nuova esperienza con naturalezza: “Allora, forse Isobel per un po’ non la vedrete qua perché inizierà una nuova avventura, molto stimolante. Hai paura? Lo so. Ma tu devi essere naturale, sarai te stessa, ti divertirai un sacco e quando vorrai tornare qua saremo sempre pronti ad accoglierti, capito? In bocca al lupo, eh!”.

Max Giusti: il passaggio di testimone con Gerry Scotti

Il nuovo conduttore di Caduta Libera, Max Giusti, ha parlato della sua esperienza nel prendere il posto di Gerry Scotti: “Sono stato fortunato. Gerry ha speso belle parole per me sia dal punto di vista professionale che umano. E in questi giorni mi sta aiutando a entrare in un mondo che è completamente nuovo per me. In pratica… mi ha dato le chiavi del suo camerino. Voglio approfittare delle pagine di Sorrisi per ringraziarlo perché nel mondo della tv non accade così spesso”.

Isobel Kinnear: la nuova presenza femminile a Caduta Libera

Max Giusti ha confermato che Isobel Kinnear sarà al suo fianco nel programma: “C’è una novità assoluta per Caduta Libera: al mio fianco c’è una presenza femminile, una ragazza che mi accompagnerà. E australiana, arriva da Sydney e l’avete già vista ad Amici, dove è stata ballerina finalista nel 2023 e poi è rimasta tra i professionisti. Lei si chiama Isobel Fetiye Kinnear; ha 22 anni, è una bravissima ballerina ed è un’esplosione di personalità, entusiasmo e talento. Quando entra in studio è come se si accendesse un faro in più”.

Caduta Libera torna il 7 dicembre

Il game show tornerà in onda su Canale 5 dal 7 dicembre alle 18.45. Giusti ha anche commentato il meccanismo della caduta dei concorrenti e la sua impossibilità di provarlo: “Non rientro nei requisiti dell’età: l’assicurazione copre fino a 55 anni, io ne ho 57, gli altri requisiti sono non superare i 100 chili di peso, i 2 metri di altezza, e non avere problemi cardiaci o alla schiena. Per due anni sono fuori… Ma io faccio le gare di motocross le pare che non posso provare a cadere nella botola?”.