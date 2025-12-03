Dopo quanto accaduto nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello, nelle ultime ore Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi si sono isolati dal resto del gruppo per confrontarsi e parlare del loro rapporto.

Il gesto di Valentina Piscopo

Lunedì sera, Valentina Piscopo si era nuovamente presentata dall’ex compagno, sancendo in maniera definitiva la loro rottura. Il gesto simbolico è stato quello di riconsegnare l’anello, dopo aver scoperto che Domenico aveva dormito insieme a Benedetta nello stesso letto.

La rivelazione di Domenico D’Alterio

Dopo l’incontro, Domenico ha raggiunto Benedetta, ancora scossa per la puntata e per l’eliminazione di Mattia Scudieri. Il gieffino ha spiegato di non aver compreso del tutto il gesto dell’ex compagna, ammettendo però di avere anche le sue colpe.

“Ormai quello che è stato fatto, è stato fatto”, ha dichiarato, aggiungendo di voler concludere l’esperienza nella Casa del GF prima di chiarire definitivamente con Valentina una volta uscito.

Benedetta mette un punto sul loro rapporto

Benedetta, ascoltando le parole di Domenico, ha precisato che il loro rapporto è destinato a concludersi con il reality: “Questa cosa si sa che al di fuori non può andare avanti, questa nostra amicizia… Chi può mettere fine a questa storia siamo noi”.

Domenico ha replicato: “Io questo percorso me lo volevo vivere tutto. Lo sappiamo io e te cosa abbiamo vissuto”. Una frase che ha scatenato interpretazioni contrastanti sui social.

Le reazioni sui social

Il web ha reagito con clamore e molte critiche nei confronti di Domenico, accusato di essere più interessato a proseguire il percorso nella Casa insieme a Benedetta che a chiarire la situazione con Valentina.

La domanda che tutti si pongono ora è: come reagirà Valentina alle parole di Domenico?