Poche ore dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello, Mattia Scudieri è tornato sui social in modo dolcissimo. L’ex concorrente del reality condotto da Simona Ventura ha pubblicato una Instagram Story in cui bacia teneramente la fidanzata Carlotta Vendemmia, spegnendo le speranze dei fan della ship #Amanters, che spingevano per una storia tra il concorrente siciliano e Grazia Kendi.

Il messaggio aereo degli #Amanters

Lo scorso lunedì, prima dell’undicesima puntata del GF, un aereo con un messaggio firmato #Amanters ha sorvolato la Casa più spiata d’Italia. Inizialmente, Grazia Kendi non capiva a chi fosse rivolto. Poi, scoprendo che le iniziali “GK” erano le sue, ha commentato: “Ma GK sono io! Oddio, siamo gli amanti. Io mi sotterro!”.

Dal canto suo, Mattia ha reagito visibilmente spiazzato: “Non so se in questi casi si dice grazie. Grazie, però no”.

Carlotta Vendemmia entra nella Casa per un confronto

Durante la puntata del 17 novembre, Carlotta Vendemmia è entrata nella Casa per confrontarsi con Grazia Kendi. La fidanzata di Mattia ha invitato la concorrente a: “andare a giocare un po' più la”. Una frase che ricorda il famoso confronto tra Giulia De Lellis e Asia Nuccetelli nel 2016, quando Giulia entrò nella Casa per parlare con l’ex fidanzato Andrea Damante.

Grazia Kendi aveva commentato: “Che fai 8 anni dopo? GDL is back? Io l’ho sentita, manco le ho risposto. Non puoi venire qua a dire cose che hanno detto anni fa, voleva fare la scena che fece scandalo. Ma quella è Giulia De Lellis”.