Secondo quanto confermato di recente, Milly Carlucci tornerà in primavera con un nuovo programma in prima serata su Rai 1. Dopo il successo di tre edizioni de Il Cantante Mascherato, una di L’AcchiappaTalenti e una di Sognando Ballando, la Rai starebbe puntando su un grande ritorno: Notti Sul Ghiaccio.

Il ritorno di Notti Sul Ghiaccio: il talent show sui pattini

Notti Sul Ghiaccio, basato sul format inglese Dancing On Ice, è un talent show simile a Ballando Con Le Stelle, ma con una differenza: i vip si esibiscono sul ghiaccio insieme ai loro maestri per creare coreografie artistiche.

Il programma è noto per essere più rischioso rispetto a Ballando Con Le Stelle: durante l’ultima edizione, infatti, Milly Carlucci cadde e si ruppe il polso nel 2015.

Edizioni passate e vip protagonisti

Nel corso degli anni, Notti Sul Ghiaccio ha avuto tre edizioni: 2006, 2007 e 2015. Tra i vip che hanno partecipato ricordiamo: Massimiliano Ossini, Milo Infante, Eleonora Brigliadori, Adriana Volpe, Alba Parietti, Daniele Interrante, Emanuele Filiberto di Savoia, Tosca D’Aquino, Valeria Marini e Barbara De Rossi.