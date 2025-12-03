Nell’ultimo appuntamento della stagione di Belve, dopo quattro puntate in cui i ruoli si erano ribaltati, Francesca Fagnani è tornata sul suo sgabello per intervistare un’ospite speciale: Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 ha scelto di aprirsi come raramente accade, regalando momenti intensi e dichiarazioni destinate a far discutere.

La “belvata”: quando Maria vendeva l’argenteria di famiglia

Alla domanda simbolo del programma, Maria De Filippi ha raccontato un episodio della sua adolescenza: “Ne ho prese tantissime di multe. Andavo in due sullo scooter. Per pagarle ho rubato almeno una decina di oggetti d’argento e li ho rivenduti in una gioielleria abbastanza distante da dove abitavamo, così da non essere scoperta”.

La confessione prosegue: “Alla fine però mi hanno beccata. Mio padre ha incolpato mio fratello e alla fine ho ceduto e ho confessato che ero stata io a rubare”.

Il momento più toccante: “Vorrei riportare in vita mio padre, mia madre e Maurizio”

La Fagnani le ha poi chiesto: “Se avesse la possibilità di riportare in vita qualcuno, anche solo per due minuti, chi sarebbe e cosa gli direbbe?”.

La risposta ha lasciato il pubblico senza parole: “Una persona? Posso uscire dalla regola? Io ne porterei tre. Porterei mio padre. Cavolo, che fatica quando parlo di questo. Gli direi che se n’è andato troppo presto.

A mia madre direi un sacco di cose, tipo che ripensando a tante cose che lei ha fatto e di cui a volte io mi sono lamentata, con il senno di poi… ne ho capito il perché. Ho capito tanti perché dei suoi comportamenti, che prima pensavo fossero sbagliati e ho capito che invece mi sono serviti”.

Maurizio Costanzo

Quando arriva al marito, l’emozione si fa ancora più palpabile: “Porterei Maurizio. E qui faccio ancor più fatica che i due precedenti sommati. Io penso di aver fatto sempre in modo che lui non soffrisse, parlo di dolore fisico. Però non so se all’ultimo momento ha sofferto. Quindi gli chiederei questo: se ha sofferto”.

La carezza inaspettata di Francesca Fagnani

La Fagnani, solitamente distaccata, ha scelto per una volta di lasciarsi coinvolgere dalle emozioni dell’ospite: “Con la sua presenza sicuramente sarà stata una sofferenza d’altro tipo, visto tutto l’amore che aveva accanto. Io la ringrazio tantissimo per il regalo immenso che ha fatto a me e a tutti i telespettatori”.