La finalissima del Grande Fratello è ormai alle porte. Dopo settimane di indiscrezioni sulla possibile data, è stata Simona Ventura a confermare ufficialmente quando andrà in onda l’ultimo appuntamento di questa edizione Nip del reality.

Quando va in onda la finale del Grande Fratello

L’ultima puntata del Grande Fratello sarà trasmessa lunedì 15 dicembre, in prima serata su Canale 5. Un’edizione che, pur non avendo completamente convinto lo zoccolo duro dei telespettatori, si avvia verso una chiusura ricca di tensione e pronostici, mentre cresce l’attesa per la prossima versione Vip che vedrà alla conduzione Alfonso Signorini.

Chi vincerà il Grande Fratello? Il pronostico degli esperti Sisal

Con la finale ormai vicina, il “toto-vincitore” è più acceso che mai. Le quote Sisal offrono un quadro chiaro dei favoriti di questa diciannovesima edizione.

La favorita alla vittoria: Anita Mazzotta

Secondo gli esperti Sisal, Anita Mazzotta è attualmente la principale candidata al trionfo, proposta a 2,50. La giovane piercer ha conquistato gran parte del pubblico, ma non è sola nella corsa al titolo.

L’anti-Anita: Giulia Soponariu

A insidiarla c’è Giulia Soponariu, che segue a 2,75 e continua a dimostrarsi una delle concorrenti più amate e discusse dell’edizione.

Terzo posto nelle quote: Jonas Pepe

Subito dietro compare Jonas Pepe, quotato 3,00, determinato a ottenere un posto ufficiale tra i finalisti.

Le altre quote: chi è più lontano dalla vittoria

Completano il quadro delle valutazioni Sisal: