Angelica Baraldi, ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato nelle scorse ore la brutta avventura vissuta in un incidente d’auto che ha coinvolto quattro veicoli.

L’incidente: tamponamento a catena

Secondo il racconto di Angelica, mentre era ferma in coda, un furgone che seguiva la sua auto non ha frenato, colpendola in pieno: “Ieri ero ferma in coda. Dallo specchietto ho visto arrivare un furgone a tutta velocità. Non ha frenato. Mi ha presa in pieno. L’impatto è stato fortissimo, tanto da causare un tamponamento a catena con quattro macchine. Io ero la prima”.

Fortunatamente, grazie al sistema SOS dell’auto e al suo iPhone, i soccorsi sono stati immediatamente allertati. Angelica ha riportato dolore alle costole, al bacino e un trauma cranico, ma è rimasta illesa.

La solitudine e il sostegno degli amici

Durante il ricovero, l’ex gieffina ha confessato di essersi sentita sola: “E mentre ero su quella barella mi sono sentita tremendamente sola: il mio fidanzato lontano, la mia famiglia lontana, io lì immobile, a piangere”.

Tuttavia, poco dopo ha ricevuto messaggi e gesti di affetto da colleghi e amici: “Poi però è successa una cosa bellissima. Una telefonata al lavoro per avvertire dell’incidente e in pochi minuti è arrivato un messaggio, poi dieci, poi venti. I colleghi si organizzavano per portarmi vestiti, cibo, qualsiasi cosa. Un collega mi ha fatto una sorpresa e si è presentato con acqua e l’unica cosa senza glutine che sapeva per certo che non potesse uccidermi: una banana. Ho riso tantissimo”.

Riflessioni sulla vita e i rapporti umani

L’esperienza ha permesso a Angelica Baraldi di riflettere sul valore della vita e dei legami affettivi: “Oggi sto bene, ho solo qualche botta. Mi sento fortunata per le persone che ho attorno: il mio fidanzato, la mia famiglia, i parenti del mio ragazzo che mi trattano come una figlia, la mia migliore amica e i colleghi, diventati una seconda famiglia”.

Il messaggio ai followers: sicurezza e gratitudine

Infine, Angelica ha lanciato un avvertimento ai suoi follower riguardo alla guida: “Vi prego: non usate il telefono alla guida, non guidate stanchi o dopo aver bevuto. Fate sempre molta attenzione. L’auto può diventare un’arma. La vostra vita e quella degli altri valgono più di qualsiasi messaggio. La vita può cambiare in un secondo. Non rimandate la felicità, non sprecate tempo in rabbie inutili, non date per scontate le persone. Vivete, amate, dite ‘ti voglio bene’, curate i rapporti. La vita è adesso”.