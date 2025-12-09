Negli ultimi giorni, Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno rilanciato un’indiscrezione che ha subito fatto il giro dei social: secondo i due noti esperti di gossip, Elodie sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello per fare una “ramanzina” a Domenico D’Alterio (non è chiara la motivazione).

La voce sulla presenza di Elodie

Come prevedibile, la notizia ha iniziato a circolare rapidamente sui social. Molti telespettatori hanno seguito la semifinale del reality show condotto da Simona Ventura aspettandosi l’ingresso di Elodie, che però – ovviamente – non si è presentata.

Secondo i due “gossippari”, la cantante sarebbe dovuta intervenire nel triangolo affettivo che coinvolge Domenico, l’ex compagna Valentina Piscopo e l’ormai eliminata Benedetta Stocchi, che proprio in diretta ha dichiarato il suo amore all’ex coinquilino.

Il presunto motivo del forfait di Elodie

Venza e Marzano hanno poi paventato che il forfait di Elodie fosse dovuto ad una litigata con il suo fidanzato Andrea Iannone: “Elodie doveva esserci, ma ha avuto un problema all’ultimo minuto. Molto probabilmente una brutta litigata col fidanzato Andrea Iannone”.

Secondo i beninformati, però, la realtà sarebbe ben diversa: la cantante non era prevista in puntata e non c’è nessuna crisi in corso con Iannone.

Elodie si gode il successo del tour e annuncia una pausa

Nel frattempo, Elodie ha appena concluso il suo tour con una data finale romana sold out: “Mi fermo, torno nel 2027. Grazie di cuore, è stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore. Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa. Ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco. Non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che ritorno nel 2027”.