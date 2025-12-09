La semifinale dell’attuale edizione del Grande Fratello, andata in onda lunedì 8 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5, ha riservato numerosi colpi di scena e eliminazioni a sorpresa.

Eliminazioni e finalisti

Durante la diretta, sono stati eliminati:

Simone De Bianchi

Francesca Carrara

Benedetta Stocchi

Donatella Mercoledisanto

Rasha Younes

Le nuove finaliste del programma sono:

Anita Mazzotta

Grazia Kendi

Al momento, i concorrenti rimasti in gara per la vittoria finale sono:

Giulia Soponariu

Jonas Pepe

Anita Mazzotta

Grazia Kendi

Uno tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio, attualmente al televoto per l’ultimo posto in finale.

Cristina Plevani commenta la rottura tra Rasha e Omer

L’opinionista Cristina Plevani ha commentato la serata direttamente sui suoi profili social. L’ex gieffina ha voluto esprimere la sua opinione sulla rottura tra da Rasha Younes e Omer Elomari.

“Finita la puntata mi sono avvicinata a lei e le ho detto ‘ti sei fatta un autogol clamoroso e ti sei giocata la finale’. Perché lei la finale se la meritava. È vero, non ho mai visto una coppia, e questo non vuol dire che non mi piacessero come persone, anzi, quotavo Rasha e un po’ meno Omer perché l’ho sempre visto un po’ sottone e proiettato solo su di lei. Lei invece bella gagliarda dritta per la sua strada, una con gli attributi”.

Riguardo ai motivi della rottura e dell’eliminazione di Rasha, Cristina ha aggiunto: “Penso che i messaggi degli aerei abbiano influenzato molto il loro fare ‘coppia’... È mancata la capacità di dialogare, lei ha sempre preferito parlare con gli altri. Di orgoglio invece, ne hanno da vendere entrambi. Certo è che questa settimana Rasha ha sputato fuori tutto il fastidio che aveva dentro, un po’ troppo”.

Infine, Plevani ha sottolineato il comportamento della coppia verso i fan: “Una cosa però non mi è piaciuta: il sottolineare che era solo una conoscenza. Eh no belli, perché voi per più di un mese ci avete sguazzato in questa ship e c’è gente che ha speso soldi per sostenervi (insieme, non singolarmente). Ciò nonostante, la finale se la meritavano entrambi, ma come detto, Rasha ha pisciato fuori dal vaso e l’ha pagata con l’eliminazione”.