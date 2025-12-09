Scoppia il “caso Auditel dell’Immacolata”: nella mattina del 9 dicembre i dati ascolto di Mediaset relativi a lunedì 8 dicembre 2025 non sono stati pubblicati nei consueti orari, generando confusione, sospetti e molte reazioni sui social. A causa di un problema tecnico, infatti, le rilevazioni di Canale 5 dopo il daytime pomeridiano sono arrivate solo in ritardo. E i numeri non sono stati affatto incoraggianti per l’azienda di Cologno.

Sandokan domina la prima serata

La seconda puntata della serie evento “Sandokan” con Can Yaman continua a volare: pur registrando un lieve calo rispetto al debutto record, la fiction di Rai 1 ha conquistato la prima serata con un ottimo 27,6% di share. Un successo che ha lasciato indietro tutte le proposte concorrenti.

Tracollo del Grande Fratello: record negativo per Simona Ventura

Il vero colpo di scena della giornata arriva però da Canale 5: la semifinale del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, ha ottenuto appena 1.186.000 spettatori con il 13,6% di share. Si tratta del il peggior dato relativo agli ascolti dell’intera 19esima edizione, a soli sette giorni dalla finalissima del 15 dicembre.

Caduta Libera perde terreno contro L’Eredità

Serata difficile anche nel preserale: la seconda puntata di Caduta Libera, condotta da Max Giusti, è scesa al 17,1% di share, dopo il buon esordio di domenica che aveva totalizzato il 24,1%.

Il ritorno della concorrenza di L’Eredità con Marco Liorni, assente il giorno precedente per lasciare spazio alla Prima della Scala, ha pesantemente influenzato la fascia, facendo perdere a Canale 5 oltre un milione di spettatori.

Gerry Scotti resta una garanzia su Canale 5

In un quadro complicato, l’unico titolo a brillare è stato La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, che continua a dominare l’access prime time: oltre 5 milioni di spettatori con uno share pari al 25%.

Numeri che superano anche Affari Tuoi di Stefano De Martino, fermo al 22,4%, confermando Scotti come una delle colonne portanti di Canale 5.