A un anno dalla nota polemica al Grande Fratello, Ilaria Galassi è tornata dal chirurgo Andrea Bitonti per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica. L’ex protagonista di Non è la Rai ha deciso di dare una rinfrescata al suo sguardo con una blefaroplastica, mostrando grande soddisfazione per il risultato.

Il precedente scontro con Maria Monsè

Un anno fa, Maria Monsè aveva attaccato Ilaria Galassi, rinfacciandole di averla “ricompensata” per averla raccomandata al suo chirurgo estetico di fiducia: “Le ho fatto fare delle punturine gratis, dei trattamenti. Lei mi aveva confidato che non si sentiva bene con alcune cose del suo viso e io l’ho aiutata. Ho proprio chiamato il mio chirurgo e gli ho detto di trattarla bene. L’ho anche aiutata con un agente. Lei mi ripaga così?!”.

Il chirurgo in questione, Andrea Bitonti, confermò la versione di Maria Monsè, spiegando sui social di aver ricevuto una richiesta di “occhio di riguardo” e di averla esaudita con piacere.

La blefaroplastica di Ilaria Galassi

Ieri pomeriggio, Ilaria Galassi si è mostrata sui social dallo studio del dottor Bitonti per rimuovere i punti di sutura sulle palpebre. Poco dopo, ha pubblicato un’altra storia Instagram senza punti, condividendo il suo entusiasmo: “Sono davvero felice del risultato della blefaroplastica”.

Lo sfogo di Ilaria Galassi sui social

Dopo aver lodato il chirurgo, Ilaria Galassi si è lasciata andare a uno sfogo molto particolare: “Eccomi, sono tornata a casa, ho tolto i punti, e sono molto molto felice del lavoro che mi ha fatto Andrea Bitonti, che è un chirurgo plastico meraviglioso. Lui, oltre a operare a Roma, opera anche in Calabria, e il suo studio è in via del Babuino, grandissima professionalità, serietà e pulizia. Io comunque vi sto dicendo questa cosa mentre sono sul water a fare i miei bisogni, in giro è pieno di schifo, ma uno schifo totale, falsità totale, finzione totale, apparire per quello che uno non è, quindi la coerenza, ragazzi, non c’è. Comunque ringrazio ancora Andrea Bitonti, ti voglio bene”.