La sintonia tra concorrente e ballerino a Ballando Con le Stelle è fondamentale, e nella coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti non manca di certo. Fin dallo scorso settembre, i due hanno dimostrato di essere molto affiatati e complici, conquistando il pubblico con la loro alchimia.

Gossip e indiscrezioni su una possibile storia d’amore

Proprio questa chimica ha fatto nascere numerosi gossip su una presunta storia d’amore segreta. Le dichiarazioni di Beppe Convertini, che ha parlato apertamente di una relazione sentimentale tra i due protagonisti di Ballando Con le Stelle, hanno alimentato le speculazioni.

Dal canto loro, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno sempre descritto il loro rapporto come un “legame speciale”, senza mai menzionare l’amore. Tuttavia, durante un’intervista a La Volta Buona, il ballerino si è lasciato andare a parole più intime: “Sono così fortunato ad averla nella mia vita. Lei è una donna magnifica, bellissima e fantastica”.

Nikita Perotti: “Il nostro rapporto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più”

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Nikita Perotti ha raccontato della prima giornata di prove con Andrea Delogu: “All’inizio ero agitatissimo. I miei amici mi avevano messo addosso una grande pressione. Mi dicevano ‘Andrea è bellissima, simpaticissima, molto buona. Stai attento, però, perché è anche molto peperina’. Il primo giorno è stato una sorta di test per entrambi. Ci stavamo scannerizzando: lei osservava me, io osservavo lei, cercavamo di studiarci a vicenda. Ma ci siamo capiti subito. Di lei mi hanno colpito molte cose. Andrea è una persona pura, vera, genuina. E poi è molto diretta: quando ti vuole bene ti dice le cose come stanno, perché vuole sempre il tuo meglio”.

Il ballerino non ha escluso che questa connessione speciale possa evolversi in qualcosa di più: “Se il nostro feeling è vero? Per me il nostro feeling è tutto reale. Abbiamo un rapporto bellissimo, speciale, ridiamo e scherziamo tutto il giorno, ci facciamo battute. È qualcosa di magico e devo dire che non escludo che possa trasformarsi in qualcos’altro, perché come si dice, nella vita… mai dire mai. Comunque andrà, lei resterà per sempre nel mio cuore”.

La differenza d’età non è un ostacolo

Il 21enne ha anche confidato di aver avuto in passato relazioni con persone più grandi e di non avere paura della differenza d’età: “Se ho mai amato una persona più grande di me? Sì, e potrebbe capitare ancora”.