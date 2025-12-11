È tornato il consueto appuntamento con le pagelle di Sonia Bruganelli, l’amata opinionista del Grande Fratello. In un nuovo video pubblicato sui social, Sonia ha condiviso il suo pensiero sui concorrenti della 19ª edizione e ha stilato la sua classifica personale, senza risparmiarsi commenti schietti sulle ultime dinamiche della Casa. Dalla crisi dei #Rashmer al feeling sempre più evidente tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, non è mancato nulla.

Promossi, bocciati o rimandati: il giudizio di Sonia Bruganelli

Con la finale del Grande Fratello 19 ormai alle porte – lunedì 15 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5 – restano sei concorrenti in gara: Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta, Grazia Kendi, Domenico D’Alterio e Omer Elomari.

In attesa dell’ultima puntata, Sonia Bruganelli ha commentato le vicende più recenti della Casa con la sua rubrica “Promossi, bocciati o rimandati”. Senza giri di parole, l’opinionista ha dato il suo giudizio sulle coppie e sui singoli protagonisti:

#Rashmer : Sonia non ha mai creduto molto nella coppia, e per questo li boccia.

: Sonia non ha mai creduto molto nella coppia, e per questo li boccia. Dolce : Entrata in Casa con grande energia, ha creato scompiglio ma in maniera affascinante, tanto che Sonia la promuove. Peccato che sia già uscita.

: Entrata in Casa con grande energia, ha creato scompiglio ma in maniera affascinante, tanto che Sonia la promuove. Peccato che sia già uscita. Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio : La complicità tra i due piace molto a Sonia, che li promuove come possibile “coppia dell’anno”.

: La complicità tra i due piace molto a Sonia, che li promuove come possibile “coppia dell’anno”. Simone De Bianchi e Francesca Carrara: Non hanno saputo animare le settimane nella Casa, e per questo vengono rimandati.

La classifica settimanale di Sonia Bruganelli

Oltre a commentare le coppie più discusse, Sonia ha stilato una vera e propria classifica dei protagonisti della settimana: