A 92 anni, Luciano Del Rio entra nella storia di MasterChef Italia come l’aspirante concorrente più anziano di tutte le edizioni mondiali. La nuova stagione del programma, la quindicesima, è tornata ieri sera su Sky, e il nonnino spezzino ha subito colpito i giudici con un piatto di pesce tipico della sua città.

Due sì su tre giudici per il concorrente più anziano di MasterChef

Durante le selezioni, Luciano Del Rio ha ottenuto due sì su tre: promosso da Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, mentre Giorgio Locatelli ha espresso un giudizio negativo. Nonostante il parere contrastante, il 92enne ha superato la selezione e approderà ai Creative Test, la nuova sfida che mette alla prova fantasia e creatività dei cuochi amatoriali.

Un amore tardivo per la cucina

Come raccontato dallo stesso Luciano, la passione per la cucina è nata solo negli ultimi dieci anni: “Ho iniziato a cucinare quando mia moglie Miriam si è ammalata e non poteva più farlo. All’inizio cucinavo solo per lei e per me, poi anche per i miei figli nei weekend”.

Con il tempo, ha iniziato a sperimentare piatti più complessi, ricevendo complimenti dai suoi figli e rafforzando la sua fiducia.

La spinta a partecipare a MasterChef

A convincerlo a partecipare è stata Flaviana, aspirante chef della terza edizione del programma: “Perché non ti iscrivi anche tu?”, gli avrebbe chiesto. Luciano inizialmente esitava: “Se avessi cinquant’anni di meno…”. Alla fine, ha deciso di tentare questa nuova avventura, dichiarando: “Non ho mai fatto follie nella mia vita: questa è la mia ultima occasione per tentarne una”.

Non solo chef: un imprenditore sempre attivo

Nonostante l’età, Luciano Del Rio non è in pensione: è ancora amministratore delegato di una piccola azienda di telecomunicazioni, dimostrando energia e lucidità straordinarie.