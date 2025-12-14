Domani, lunedì 15 dicembre, andrà in onda la seconda semifinale del Grande Fratello, durante la quale scopriremo l’ultimo finalista di questa edizione. A giocarsi l’accesso alla puntata conclusiva del reality show sono Omer Elomari e Domenico D’Alterio.

Nel frattempo, i concorrenti rimasti in gioco si stanno godendo gli ultimi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Il party nella Casa: il momento esilarante di Grazia Kendi

Durante un party organizzato dagli autori nella serata di ieri, i telespettatori hanno assistito a un momento davvero comico. Grazia Kendi è rimasta incastrata all’interno di un pouf del divano e, quando finalmente i coinquilini sono riusciti a liberarla, ha esclamato: “Oddio, me la sono fatta addosso!”.

Un utente ha commentato sui social: “Che bella l'ultima settimana che è sempre la più divertente e leggera al GF perché i giochi sono fatti e tutti pensano solo a divertirsi e basta”.

Televoto: sfida a due tra Omer e Domenico

Il nuovo televoto del Grande Fratello sarà una sfida tra Omer e Domenico, rimasti “sospesi” al termine dell’ultima puntata. Lunedì scorso, infatti, gli autori hanno falcidiato il gruppo di concorrenti con ben cinque eliminazioni: Simone, Francesca, Rasha, Donatella e Benedetta.

Intanto, Anita e Grazia hanno raggiunto la finale insieme a Jonas e Giulia, mentre a fine diretta Simona Ventura ha lanciato il televoto per stabilire chi, tra il consulente siriano e l’operaio napoletano, sarà il quinto e ultimo finalista di questa stagione.

Finale rinviata: la puntata extra del GF

Nei piani originali di Mediaset, la puntata del 15 dicembre doveva essere la finalissima. Negli ultimi giorni, però, è stata aggiunta una puntata extra, che concluderà questa edizione giovedì 18 dicembre.

Domani sera, quindi, andrà in onda una semifinale-bis che determinerà una nuova eliminazione.

I concorrenti rimasti in gioco e quelli eliminati

In nomination:

Omer Elomari

Domenico D’Alterio

Finalisti:

Jonas

Grazia Kendi

Giulia

Anita

Eliminati: