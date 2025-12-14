Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno annunciato una splendida notizia: diventeranno genitori per la seconda volta. A due anni dalla nascita della loro primogenita, Ginevra, la coppia ha scelto i social per condividere con i fan la grande gioia.

L’annuncio sui social

Con un video ironico, i due hanno svelato la gravidanza, raccontando anche qualche dettaglio sul loro momento speciale. Natalia Paragoni ha rivelato di conoscere già il sesso del secondo bambino, ma ha deciso di mantenerlo segreto fino a un futuro aggiornamento.

La data presunta del parto

Attraverso le sue storie Instagram, Natalia ha condiviso uno screenshot dell’app che monitora la crescita del bebè e i giorni di gravidanza. L’influencer ha spiegato: “Ragazze, mi credete che non ho ancora realizzato?”.

Ha inoltre annunciato la data presunta del parto: 30 maggio. Tra circa cinque mesi, quindi, Andrea e Natalia accoglieranno il loro secondo figlio.

Una gravidanza più faticosa rispetto alla prima

Parlando dei primi mesi, Natalia ha confessato che questa gravidanza è stata più impegnativa rispetto a quella di Ginevra. Le nausee e la stanchezza hanno reso più difficili le prime settimane, motivo per cui è stata meno presente sui social.