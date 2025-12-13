Cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo 2026. Tra i nomi più chiacchierati spuntano Oriana Marzoli, già protagonista della settima edizione del reality, e Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex volti di Uomini e Donne.

Possibile partecipazione di Dolce Dona

Ma non solo. Stando alle ultime indiscrezioni, anche Dolce Dona, attuale concorrente del Big Brother Vip Kosovo, entrata nella Casa più spiata d’Italia come ospite, sarebbe stata contattata da Alfonso Signorini per partecipare al reality.

Numeri e dettagli della nuova edizione

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 potrebbe contare su 23 concorrenti più 9 riserve. Tra i nomi già circolati troviamo: