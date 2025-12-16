Nelle scorse ore il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, ha fatto alcune rivelazioni che stanno facendo discutere sul dietro le quinte di Belve, l’irriverente talk show di Rai Due condotto da Francesca Fagnani.

Belve, molte interviste registrate ma mai andate in onda

Secondo quanto riportato da Parpiglia, le interviste registrate o programmate dalla conduttrice sarebbero state molte di più rispetto a quelle effettivamente trasmesse. Alcune di esse sarebbero state cancellate all’ultimo momento, senza spiegazioni ufficiali.

Tra i nomi coinvolti spicca quello di Maria Teresa Ruta, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che avrebbe visto la sua partecipazione a Belve annullata a poche ore dalla registrazione.

Maria Teresa Ruta “fatta fuori” da Belve

Il giornalista parla di un trattamento poco elegante riservato alla Ruta, che sarebbe stata esclusa dal programma in maniera brusca. Nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia scrive: “Abbiamo il nome di un’altra Belva di Francesca Fagnani invitata e fatta fuori due ore prima dell’intervista, senza alcuna spiegazione. Lei è Maria Teresa Ruta”.

Secondo quanto riferito, la showgirl sarebbe rimasta profondamente delusa dal modo in cui è stata gestita la situazione, tanto da confidare: “Le interviste possono saltare, ma c’è modo e modo. Meglio che non dica altro”.

I motivi dell’annullamento restano un mistero

Al momento, non sono stati resi noti i motivi dell’improvviso annullamento dell’intervista a Maria Teresa Ruta. La produzione di Belve non ha rilasciato commenti ufficiali e anche Francesca Fagnani non ha preso posizione sulla vicenda.