Durante la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, Simona Tagli aveva parlato apertamente del suo voto di castità, un gesto che aveva fatto con la speranza di ritrovare l’amore del suo ex. E così è stato.

Pochi mesi fa, ospite di Monica Setta, Simona aveva raccontato con entusiasmo di quel momento speciale: “Nel cuore era rimasto solo lui. Una sera, mentre mi riaccompagnava a casa, mi ha baciato e tutto è tornato come prima. Avevo pregato tanto la Madonna di Fatima che mi facesse tornare con Francesco e ora che è successo sono al settimo cielo. Sì, è tutto vero, mi sposerò. Abbiamo già fissato la data: il 13 maggio prossimo”.

Dopo vent’anni di relazione tra alti e bassi, con periodi di separazione e sfide legate alla famiglia, Simona Tagli sembrava pronta a formalizzare il legame con Francesco Ambrosoli, anche in chiesa, visto che il suo precedente matrimonio era stato sciolto dalla Sacra Rota.

Il motivo incredibile dell’annullamento del matrimonio

Eppure, il matrimonio non si farà più. In un’intervista a La Repubblica, Simona Tagli ha spiegato che il motivo è sorprendente: alcune vecchie foto pubblicate da Dagospia: “Non si tratta di scatti compromettenti né di tradimenti, ma di immagini vintage sensuali. Francesco ha reagito male e ha deciso di annullare il matrimonio”.

Le foto, risalenti a circa trent’anni fa, erano state realizzate da un fotografo ormai deceduto e pubblicate senza alcuna autorizzazione. Secondo Simona, questa pubblicazione ha creato un malinteso con il futuro marito: “Dopo vent’anni insieme, anche con un periodo molto duro per l’affido di nostra figlia, gli avevo detto ‘sposiamoci, ecco la data’. Poi è uscita la notizia su Dagospia con le mie foto succinte e desuete e lui non l’ha presa bene. A quel punto gli ho detto: ‘Se non mi conosci bene dopo vent’anni…’”.

Le riflessioni della showgirl

Simona Tagli ha sottolineato come questi episodi possano essere fraintesi: “Non è facile capire certe scelte personali senza conoscere tutta la storia. Ho smesso di lavorare nello spettacolo e ho fatto un voto di castità, rinunciando a molte cose nella mia vita. Non vado in tv per parlare solo di me stessa, ma anche per essere fonte di ispirazione”.