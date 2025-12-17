Cresce il mistero attorno alla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata ai Big del Festival di Sanremo 2026. Dopo lo show Sarà Sanremo, andato in onda domenica scorsa con la partecipazione di tutti i 30 artisti in gara, lunedì i cantanti si sono riuniti per scattare l’ormai iconica foto di gruppo. Ma all’appello, a quanto pare, mancavano due nomi importanti.

Domenico Marocchi svela l’assenza a La Volta Buona

A lanciare l’indiscrezione è stato Domenico Marocchi, inviato Rai, intervenuto nel programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo.

“Ieri eravamo dietro l’Ariston perché i cantanti passavano da lì per andare a fare la foto. Io sono rimasto tutta la giornata, ho parlato con quasi tutti, anche Patty Pravo, ma mi sono accorto che mancavano Fedez e Marco Masini”.

La rivelazione ha lasciato spiazzata la stessa Balivo, che ha commentato in diretta: “Ma come, mancava Fedez? Mi stai dicendo che non ha scattato la foto per la cover di Tv Sorrisi e Canzoni? Li inseriranno dopo o forse non ci saranno proprio?”.

Le conferme dalle fonti Rai: “Erano assenti solo loro”

Secondo quanto riferito da Marocchi, anche altre fonti avrebbero confermato l’assenza dei due artisti: “Alle 11:30 c’erano tutti i Big, tranne Fedez e Masini. Mancavano solo loro. L’unica possibilità è che Fedez sia arrivato dall’alto, visto che è giunto a Sanremo con il suo jet privato”.

Un dettaglio che ha alimentato il giallo sanremese e le ipotesi di una gestione separata dello shooting fotografico.

La rivelazione di Dagospia: foto scattata in separata sede

A fare chiarezza è intervenuto Dagospia. Il giornalista Giuseppe Candela ha spiegato che Fedez e Marco Masini avrebbero scattato la foto già domenica sera, lontano dagli altri Big: “Fedez e Masini hanno realizzato la famosa foto per la cover di gruppo di Tv Sorrisi e Canzoni a porte chiuse, senza incontrare gli altri artisti. Tutti gli altri sono stati immortalati lunedì”.

Secondo il sito, si tratterebbe di un favore logistico concesso al rapper milanese e al cantautore toscano, entrambi molto richiesti in Riviera.