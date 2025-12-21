Questo pomeriggio a Domenica In, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno parlato della loro vittoria a Ballando con le Stelle. Tra chiarimenti sentimentali e un annuncio professionale, la coppia televisiva ha fatto chiarezza su rapporti e progetti futuri.

Nessuna storia d’amore tra Andrea Delogu e Nikita Perotti

Durante l’ospitata da Mara Venier, Andrea Delogu ha spiegato: “Io innamorata? No! Nessuno è tornato dal passato. Il pubblico ha frainteso delle dichiarazioni d’affetto da parte nostra. È una grande amicizia”.

Anche Nikita Perotti ha confermato: “No, non c’è la morosa, sono single. Dev’essere bella, simpatica, un’Andrea Delogu dev’essere…”, scherzando con il pubblico.

Il chiarimento mette fine ai gossip sul loro presunto rapporto sentimentale, confermando che tra i due c’è solo amicizia e stima professionale.

L’annuncio importante: Nikita Perotti nel cast de La Porta Magica

Oltre a chiarire la loro situazione privata, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno fatto un annuncio esclusivo: il ballerino entrerà nel cast del programma di Andrea, La Porta Magica, in onda su Rai 2.

Andrea Delogu ha detto: “Nikita farà parte del cast de La porta magica. Ha talento, è bravo. Dalle 17:00 su Rai 2, lui una volta a settimana realizzerà la sua rubrica, il suo ballo. Io sono contenta perché quando incontri una persona di talento come fai tu, dai spazio a tutti coloro in cui credi”.