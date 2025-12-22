Procede a gonfie vele la frequentazione tra Rasha Younes e Omer Elomari, la coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Nonostante una precedente rottura, i due hanno ritrovato l’intesa.

Durante la puntata del 15 dicembre, Rasha ha inviato a Omer un messaggio molto sentito: “Sono qui per te. L’orgoglio l’ho lasciato a casa. Mi sei mancato, ti aspetto”.

L’incontro nella Casa e le emozioni di Rasha

Bloccati dal freeze, i due non potevano toccarsi, ma Rasha ha parlato apertamente dei suoi sentimenti: “Buonasera, allora, ti ho guardato tutta la settimana, sono emozionantissima… abbiamo fatto un casino, io ero stanca e mi sono chiusa, tu hai dubitato di me. Ci serva da lezione, perché siamo due teste dure, mi sei mancato da impazzire, sto tremando”.

Rasha e Omer dopo il GF

Terminato il Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari si sono definitivamente ritrovati. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, i due hanno deciso di prendersi del tempo per stare da soli e stanno pianificando un viaggio insieme, lontano dai riflettori, per godersi qualche giorno di tranquillità e approfondire la loro conoscenza.