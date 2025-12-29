C’è Posta Per Te è pronto a tornare su Canale 5 con una nuova attesissima edizione. Il people show più amato della televisione italiana, condotto da Maria De Filippi, ripartirà ufficialmente da sabato 10 gennaio 2026, confermandosi uno dei pilastri della programmazione Mediaset.
Ascolti record e aspettative altissime
Le aspettative sono altissime anche per questa edizione. Lo scorso anno, la prima puntata ha raggiunto uno straordinario 31% di share, migliorando il debutto del 2023 fermo al 30%. Un risultato che rende più che soddisfatto Pier Silvio Berlusconi, pronto a festeggiare un altro successo firmato Fascino.
C’è Posta Per Te 2026: chi sono gli ospiti
Secondo le prime indiscrezioni, le puntate previste dovrebbero essere nove, con una lunga lista di ospiti amatissimi dal pubblico:
- Stefano De Martino, reduce dal successo di Affari Tuoi su Rai 1
- Can Yaman, protagonista della fiction Sandokan
- Emma Marrone
- Luca Argentero
- Raoul Bova
- Gigi D’Alessio
- Matteo Berrettini, campione del tennis italiano
- Alessandra Amoroso
- Federica Pellegrini
Le star delle soap
Grande attenzione anche per il pubblico delle soap opera. Da La Forza di una Donna arriveranno:
- Caner Cindoruk
- Feyyaz Duman
- Ahu Yagtu