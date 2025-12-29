Fabrizio Corona è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Dopo il Caso Signorini, che ha già scosso il mondo della televisione, l’ex re dei paparazzi annuncia nuove e potenzialmente esplosive rivelazioni. Questa volta, nel suo mirino ci sarebbe Maria De Filippi, la regina indiscussa di Mediaset e protagonista di programmi di grande successo.

Corona e la sua nuova offensiva mediatica

Secondo le prime anticipazioni, Corona avrebbe lasciato intendere di possedere informazioni riservate anche sulla conduttrice, senza però formulare accuse esplicite. L’ex paparazzo punta i riflettori su presunti retroscena della televisione italiana, in particolare sulla relazione professionale e personale di Maria De Filippi con altre figure note, come Sabrina Ferilli.

Maria De Filippi: la regina indiscussa di Mediaset

Maria De Filippi è considerata uno dei pilastri fondamentali di Mediaset, grazie ai suoi programmi di grande successo che garantiscono sempre ottimi ascolti. Tra i più noti:

Tu Sì Que Vales

Uomini e Donne

Amici

Temptation Island

C’è Posta per Te

Caso Signorini: Endemol Shine avvia verifiche interne

Il Caso Signorini, innescato dalle dichiarazioni di Corona, ha spinto Endemol Shine, produttore del Grande Fratello, a intervenire. Con una nota ufficiale, la società ha dichiarato di aver preso atto “con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma” e di aver avviato verifiche interne sulle modalità di selezione dei concorrenti.

Endemol Shine ha precisato che l’iniziativa è volta a “Tutelare la reputazione del programma, garantire la professionalità dei collaboratori e verificare il rispetto del codice etico e delle procedure”. La società si riserva inoltre ogni iniziativa legale contro chi dovesse arrecare danno al format o alla reputazione dei suoi professionisti.