Il caso Signorini continua a scuotere il mondo dello spettacolo e dell’opinione pubblica. Dopo settimane di accuse, repliche e forte esposizione mediatica, la vicenda che coinvolge Alfonso Signorini, Fabrizio Corona e Antonio Medugno entra in una fase ancora più delicata: quella giudiziaria.

Il contatto con il padre di Antonio Medugno

Dopo la deposizione della querela, LolloMagazine ha provato a contattare Vincenzo Medugno, padre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, per raccogliere un commento a caldo della famiglia, travolta da un’attenzione mediatica improvvisa e intensa.

Il padre di Antonio ha risposto con educazione, ma anche con evidente stanchezza emotiva. Nessuna intervista ufficiale: solo poche parole cariche di significato: “Purtroppo sono giorni pesanti. L’avvocato di mio figlio ci riferisce che per ora non bisogna rilasciare nulla. Scusatemi, anche se vorrei parlare oggi e non finire più”.

La querela di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha depositato una querela formale nei confronti di Alfonso Signorini, accusandolo di violenza sessuale ed estorsione. L’iniziativa legale è stata confermata dall’ANSA e arriva dopo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Medugno nel programma Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona.

Le motivazioni della querela

Gli avvocati di Medugno, Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, hanno spiegato: “Nel corso della redazione dell'atto sono emersi ulteriori profili rispetto a quelli già resi noti nelle dichiarazioni del sig. Medugno a Falsissimo, circostanze che hanno indotto gli avvocati ad anticipare e accelerare l'iniziativa giudiziaria. Il sig. Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia e ringrazia il nuovo manager Fabio Baglivo e il proprio team difensivo, che ha dedicato anche la vigilia di Natale al completamento e al deposito della querela”.

La querela è stata depositata ufficialmente la vigilia di Natale, con richiesta alla Procura di valutare eventuali responsabilità di terze persone.

Il racconto di Antonio Medugno a Falsissimo

Durante l’intervista con Fabrizio Corona, Medugno ha confermato uno scambio di messaggi con Signorini avvenuto mesi prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto raccontato dal modello, d due si sarebbero incontrati a casa di Signorini a Roma. Medugno avrebbe rifiutato le avances del conduttore, trascorrendo la notte in una camera diversa. Il rapporto tra i due si sarebbe interrotto, per poi riprendere pochi giorni prima dell’ingresso di Medugno nella Casa.