La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico del giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini, che nelle ultime ore si è autosospeso da Mediaset. L’inchiesta riguarda le presunte pressioni esercitate su giovani aspiranti concorrenti del Grande Fratello ed è nata in seguito a una denuncia presentata dall’ex gieffino Antonio Medugno.

La denuncia di Antonio Medugno e l’apertura del fascicolo

La querela, depositata lo scorso 24 dicembre, è ora all’attenzione della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento della Procura di Milano, che si occupa della tutela delle fasce deboli.

Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto di procedere per i reati di violenza sessuale ed estorsione, ipotesi ora formalmente iscritte nel fascicolo.

Secondo quanto indicato dagli avvocati, la denuncia chiede anche di valutare la possibile esistenza di ulteriori capi d’accusa e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Le accuse di Fabrizio Corona e il presunto “sistema”

La vicenda giudiziaria si inserisce in una più ampia bufera mediatico-giudiziaria scaturita dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona, a sua volta indagato per revenge porn. L’ex re dei paparazzi ha parlato pubblicamente dell’esistenza di un presunto “sistema” per entrare come concorrenti o aspiranti tali nella Casa del Grande Fratello.

Nel suo programma “Falsissimo”, Corona ha accusato Signorini di aver portato avanti per anni un meccanismo basato su favori sessuali richiesti a concorrenti o aspiranti tali del Grande Fratello e del GF Vip.

Chat, immagini e perquisizioni

A supporto delle sue affermazioni, Corona ha mostrato chat e immagini che coinvolgerebbero Alfonso Signorini e Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021-2022. Gli investigatori hanno quindi proceduto a perquisizioni nei confronti di Corona, acquisendo materiale informatico prima del suo interrogatorio.

Dopo l’audizione, Corona ha dichiarato di aver riferito ai magistrati di un presunto “sistema Signorini”, affermando di aver fornito oltre cento testimonianze e di aver fatto nomi e circostanze ai pubblici ministeri.

Possibili nuove denunce: anche Gianluca Costantino valuta un’azione legale

La prima denuncia formalizzata, quella di Antonio Medugno, è già al vaglio della Procura. Nel frattempo, anche l’ex concorrente del GF Vip Gianluca Costantino, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, starebbe valutando se presentare una azione giudiziaria analoga.

Indagini coordinate dalla Procura di Milano

L’inchiesta è coordinata dalla pm Letizia Mannella insieme al collega Alessandro Gobbis, che segue parallelamente anche il procedimento a carico di Fabrizio Corona.

Le indagini sono in corso e mirano a chiarire la fondatezza delle accuse e l’eventuale esistenza di un sistema strutturato legato alla selezione dei concorrenti del Grande Fratello.