Il comunicato con cui Mediaset annuncia l'autosospensione di Alfonso Signorini dopo le accuse emerse a suo carico segna l’ennesimo capitolo della vicenda nata dalle rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo.

La decisione dello stesso Signorini arriva per evitare contraccolpi reputazionali sull’azienda, come sottolineato nel comunicato ufficiale.

La critica di Fabrizio Corona al comunicato di Mediaset

Pochi minuti dopo l’annuncio, Fabrizio Corona ha pubblicato un video in cui critica duramente i toni e i contenuti del comunicato: "Deliranti le motivazioni dell'autosospensione di Signorini. Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto, che tutto sia falso e frutto della mia invenzione".

Corona ha attaccato direttamente Mediaset, sostenendo che l’azienda stia cercando di screditarlo sfruttando la sua reputazione e i suoi precedenti legali: "Continuano a prendervi per il c*lo, pensando siate degli incapaci e che possano darvi in pasto quello che vogliono. Clamoroso è il comportamento di Mediaset, che nel comunicato si affianca con solidarietà a Signorini, che lo tutela e lo fa sospendere, non lo licenzia".

Mediaset e il rischio sanzione da 10 miliardi secondo Corona

Secondo Corona, la strategia di Mediaset sarebbe mirata a evitare una possibile sanzione economica stimata fino a 10 miliardi di euro: "Mediaset lo fa per tutelare l’azienda in borsa, sottolineando di avere rispettato il codice, che in realtà non è stato rispettato. Quello che fa Mediaset oggi è uno schifo, vi dimostrerò che è vero. I Berlusconi fanno questo perché Signorini conosce i loro segreti, per portare avanti una narrazione diversa dalla verità. Tornerò a gennaio e porterò tante di quelle prove che tutta Mediaset e i Berlusconi vi faranno schifo. Attaccate me che sono l’allarme e non il colpevole".