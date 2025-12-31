Un ritorno di fiamma che sembrava aver riaperto ogni possibilità di futuro insieme, fino all’idea di un matrimonio tanto atteso. Ma per Simona Tagli il lieto fine non è arrivato: le nozze con l’ex compagno e padre di sua figlia sono definitivamente saltate.

In studio a La Volta Buona, tra domande insistenti e tensioni improvvise, il racconto personale della showgirl si è trasformato in uno scontro aperto.

Il matrimonio annullato

Dopo mesi di voci e segnali di distensione, Simona Tagli non si sposerà più con il suo ex compagno e padre di sua figlia. Nell’ultimo anno, tra i due c’era stato un riavvicinamento, un vero e proprio ritorno di fiamma che aveva fatto sperare in nozze imminenti.

Invece, il progetto si è fermato. La relazione è di nuovo al capolinea e il matrimonio è ufficialmente saltato, senza che Simona abbia voluto entrare nei dettagli sulla rottura.

Secondo alcune dichiarazioni rilasciate a La Repubblica, però, la showgirl aveva raccontato come, dopo una lunga storia, l’idea delle nozze fosse arrivata troppo tardi: “È andata così, non ci siamo mai sposati. Dopo 20 anni, anche con un periodo molto duro in cui ci siamo scontrati per l’affido di nostra figlia, io gli ho detto: sposiamoci, ecco la data”.

Poi il colpo di scena. “Dopo un’intervista in tv è uscita la notizia su Dagospia con le mie foto molto succinte e desuete di 30 anni fa, oltretutto non autorizzate perché di un fotografo pluriquerelato all’epoca e ormai defunto. E lui, il marito in pectore Francesco Ambrosoli, non l’ha presa per niente bene”.

Tensione in studio

Il tema torna al centro dell’attenzione televisiva quando Simona Tagli viene incalzata da Antonella Elia, che le chiede insistentemente il motivo della rottura con l’ex.

Domande dirette e ripetute mettono in difficoltà la protagonista della storia: “Ma basta stuzzicare!”. A intervenire è Clizia Incorvaia, che prova a smorzare i toni e fermare l’assalto verbale: “Antonella insiste, ma lei non rivela il motivo della sua rottura con Pietro”. Un tentativo di mediazione che però non va a buon fine. La replica di Antonella è immediata e tagliente: “Senti piccola Barbie… fatti i fatti tuoi!”.

La situazione torna poi alla calma, tra risate e frecciatine.