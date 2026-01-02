Il cantante Rkomi inizia il nuovo anno con una novità importante sulla sua vita privata: il suo cuore è ufficialmente impegnato con l’imprenditrice digitale Martina Cabassi. La coppia ha scelto di rompere la riservatezza che durava da tempo e di condividere la notizia con i fan.

La foto social che svela la relazione

Il 1° gennaio 2026, Rkomi ha pubblicato una foto sui social che conferma la relazione. Nello scatto, i due appaiono abbracciati su un divano, sorridenti e rilassati. Martina legge un libro mentre Rkomi fuma una sigaretta. L’immagine è stata scattata durante una vacanza in una località tropicale, ancora top secret, dove la coppia ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno insieme ad amici.

L’atmosfera della foto è chiara: mare, sole e complicità, elementi che riflettono serenità e intimità.

Rkomi e la scelta della riservatezza

Per Rkomi non è una decisione scontata: da sempre mantiene un profilo molto discreto sulla sua vita sentimentale. L’ultima relazione ufficiale del cantante risale a Viviana Vogliaccio, seguita da anni di rumors mai confermati.

Ora, però, non ci sono dubbi: il 2026 inizia per Rkomi all’insegna dell’amore.

Il legame con l’amico Ernia

Un dettaglio interessante riguarda il contesto sociale: Martina Cabassi è sorella di Valentina Cabassi, compagna di Ernia, grande amico di Rkomi. Questo intreccio di amicizie potrebbe aver favorito l’incontro tra il cantante e l’imprenditrice digitale.