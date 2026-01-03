Grande gioia per Anna Tatangelo, che è diventata mamma per la seconda volta. Dopo mesi di attesa, la cantante ha dato alla luce la sua secondogenita, una bambina di nome Beatrice, come lei stessa aveva annunciato nei mesi scorsi durante un’intervista a Verissimo.

La piccola è nata dall’amore tra Anna Tatangelo e l’allenatore di calcio Giacomo Buttaroni, attuale compagno dell’artista.

Il dolce annuncio sui social del fratello Maurizio Tatangelo

A rendere pubblica la lieta notizia non è stata direttamente la cantante, ma il fratello Maurizio Tatangelo, che ha condiviso sui social un’immagine tenerissima: la manina appena nata di Beatrice che stringe il pollice di un adulto.

A corredo dello scatto, una dedica semplice ma carica di emozione: “Auguri amore di zio bellissima”. Il tutto accompagnato dalla canzone “Profumo di mamma”, scelta simbolicamente per celebrare il momento.