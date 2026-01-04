Debutterà su Real Time mercoledì 7 gennaio la sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, il reality show che mette alla prova l’amore facendo sposare sei perfetti sconosciuti al primo incontro. Anche quest’anno, i partecipanti hanno deciso di affidarsi completamente all’esperimento e al giudizio dei tre esperti: Giulia Davanzante, Nada Loffredi e Andrea Favaretto.

Dove vedere Matrimonio a Prima Vista 16

Per chi non volesse aspettare la messa in onda televisiva, i primi due episodi – con la scelta delle coppie e i matrimoni – sono già disponibili in streaming su Discovery+. Tutti gli altri episodi andranno invece in onda in chiaro su Real Time a partire da mercoledì 7 gennaio.

Ma chi sono i protagonisti di questa nuova edizione? Scopriamo nel dettaglio le tre coppie selezionate dagli esperti.

Marina Bernardi e Federico Cortinovis

La prima coppia è composta da Marina Bernardi e Federico Cortinovis.

Marina, 28 anni, vive a Rimini e lavora come receptionist, anche se il suo grande sogno è aprire una gelateria tutta sua. Proviene da una famiglia allargata: i genitori sono separati ma felicemente riaccompagnati, e Marina ha un bellissimo rapporto con i fratelli.

Federico, 39 anni, vive a Stezzano e ha alle spalle una relazione durata 13 anni con una donna già madre. Durante quel periodo ha cresciuto il figlio della compagna per 12 anni, considerandolo come suo. La loro storia si è conclusa con un matrimonio durato però solo sei mesi.

Linda Manzoni e Andrea Torreggiani

La seconda coppia è formata da Linda Manzoni e Andrea Torreggiani.

Andrea, 32 anni, vive a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, e lavora come operaio. È un grande appassionato di sport e motociclismo, e ama viaggiare in sella alla sua moto. Ha perso il padre a 26 anni ed è cresciuto con la mamma e le zie, con le quali ha un legame fortissimo. Il suo sogno è quello di costruire una famiglia unita.

Linda, 29 anni, vive a Verderio e lavora a Monza come logopedista. Anche lei condivide la passione per le due ruote e possiede una moto. Nel tempo libero ama leggere, viaggiare e trascorrere il tempo con la sua cagnolina Onda. È molto legata alla madre e al suo compagno, che considera una vera figura paterna.

Irene Mele e Andrea Disisto

La terza ed ultima coppia è composta da Irene Mele e Andrea Disisto.

Andrea, 41 anni, vive a Voghera ed è un operaio tecnico specializzato. Si definisce ironicamente il Bridget Jones del suo gruppo di amici, tutti già sposati e con figli. Vive da solo con il suo gatto e sogna una relazione stabile per costruire una famiglia serena.

Irene, 42 anni, vive a Genova e lavora come tanatoesteta, una professione molto particolare che consiste nel truccare e vestire le salme. Ha scelto questo lavoro dopo la perdita della nonna. Nel tempo libero ama cucinare, passeggiare e allenarsi. Sentendo il peso dell’orologio biologico, desidera diventare madre e costruire una famiglia.