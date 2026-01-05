Domenico D’Alterio, uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, è tornato a parlare con i fan attraverso un box di domande sui social, raccontando come sta vivendo il periodo post reality e quali siano le sue ambizioni lavorative dopo l’esperienza nella Casa.

L’ex inquilino napoletano ha confermato di aver lasciato il lavoro da operaio e di avere molte idee per il futuro, tutte legate al mondo dello spettacolo.

Come sta Domenico dopo il Grande Fratello

Nonostante l’entusiasmo, Domenico D’Alterio ha ammesso di non essere ancora completamente in forma: “Veramente non sono al 100% perché dopo il percorso ci vuole una riabilitazione. Sono un po’ frastornato, ma bisogna riprendersi”.

Addio al lavoro da operaio: il sogno della TV

Parlando del suo passato professionale, Domenico ha spiegato perché ha deciso di non tornare al vecchio impiego: “Dopo il Grande Fratello cerchi di ambire a qualcosa di meglio. La vita dell’operaio non è facile. Io non sputo nel piatto in cui ho mangiato, ma è giusto puntare su altro”.

Le parole su Jonas Pepe e Anita Mazzotta

Tra i temi affrontati anche il rapporto con gli ex coinquilini. Su Jonas Pepe e Anita Mazzotta, che continuano la loro storia d’amore fuori dalla Casa, Domenico ha speso solo parole positive: “Li vedo bene, sono belli da vedere, complici, intelligenti. Sono due ragazzi che si completano”.

Il legame speciale con la figlia

Impossibile non citare la figlia, uno dei pilastri della vita di Domenico D’Alterio: “I figli sono pezzi di cuore. È un’emozione che vivi solo quando hai un figlio. Io sono il pittore di un quadro spettacolare, che è mia figlia”.

Un programma TV con Mattia Scudieri e Benedetta Stocchi?

Alla domanda su un possibile programma tutto suo insieme a Mattia Scudieri e Benedetta Stocchi, Domenico ha risposto con entusiasmo: “Magari! Uscirebbe come un film comico, altro che Grande Fratello!”.

Cosa vorrebbe fare in televisione

Domenico ammette di non avere ancora le idee chiarissime, ma una certezza c’è: la TV lo affascina.

“Dopo il Grande Fratello ho capito che non ho problemi davanti alle telecamere. Mi piacerebbe studiare, fare il fotomodello, vedremo cosa porterà questo dopo GF”.

La passione per la recitazione e il teatro

Non è esclusa nemmeno la recitazione, soprattutto a teatro: “Non ho mai studiato, ma ho sempre amato il teatro. Lì non puoi sbagliare, la spontaneità è la migliore arma”.

Pechino Express nel mirino

Tra i reality che gli piacerebbe affrontare c’è anche Pechino Express: “Sai le risate? Io lo farei anche con Mattia. In TV servono spontaneità, divertimento e dinamiche”.

Il rapporto con Grazia Kendi

Sul rapporto con Grazia Kendi, Domenico ha raccontato di alti e bassi anche dopo il reality: “Abbiamo discusso, ma mi sono ricreduto. È sincera, vera. Le auguro il meglio… anche se è una rompi…”.

“Non mi sono montato la testa”

A chi lo accusa di essersi montato la testa dopo il Grande Fratello, Domenico risponde senza mezzi termini: “Sono sempre lo stesso. In tre mesi non dimentichi 32 anni di vita. Se dovete commentare, fatelo ragionando”.

La soddisfazione più grande: aver fatto ridere

Infine, Domenico si dice felice di essere ricordato come uno dei concorrenti più divertenti: “Questa è la mia soddisfazione. Menomale che si è vista anche la mia parte leggera, altrimenti sarebbe stato un mortorio”.