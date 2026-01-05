Il Grande Fratello Vip resta al centro dell’attenzione mediatica. Nonostante non ci siano ancora certezze sulla messa in onda della stagione 2026, dopo i deludenti ascolti dell’edizione NIP condotta da Simona Ventura e la bufera mediatica che coinvolge Alfonso Signorini, il reality di Canale 5 continua a generare commenti, spesso critici, da parte di ex protagonisti.

Questa volta a parlare è stato Edoardo Tavassi, volto noto dell’edizione 2022-2023, considerata da molti l’ultima a ottenere un grande seguito di pubblico.

Edoardo Tavassi: i retroscena del Grande Fratello Vip

A differenza di altri ex concorrenti che hanno recentemente commentato il caso Signorini, Tavassi ha scelto di concentrarsi sulle criticità del format e sugli errori riscontrati durante la sua partecipazione.

Parlando a Tvblog, il 41enne romano ha dichiarato: "L’ultima edizione che è andata bene, a livello di ascolti, è stata obiettivamente la nostra. Credo che la gente si sia stufata di vedere il Grande Fratello dopo tutti questi anni… C’è stata una piega che hanno voluto prendere e che secondo me è sbagliata, cioè la parte dello 'stra-politicamente corretto'".

Tavassi ha poi aggiunto: "Se si fa un reality, si deve sapere che nella vita di tutti i giorni ci sono discussioni, parolacce, gente che litiga. Mettono delle persone in un contesto e dicono loro che non possono dire parolacce o guardarsi in un certo modo. Verso la fine della mia edizione avevo paura a parlare: se urtavo con il mignolo all’angolo della vasca, dovevo dire 'Acciderbolina'".

Grande Fratello vs Isola dei Famosi

L’ex concorrente ha anche confrontato il GF Vip con l’Isola dei Famosi, altro reality a cui ha partecipato: "Quello che succede all’Isola dei Famosi è quello che effettivamente mostrano al pubblico. Al Grande Fratello invece prendono una dinamica, la montano in un certo modo e mettono una musica triste o allegra, cambiando totalmente il significato".

Edoardo Tavassi ha fatto un esempio concreto: "Hanno mostrato Nikita come la concorrente isolata del gruppo. In realtà avevo solo scelto di mangiare prima di giocare a biliardo, ma il montaggio ha fatto sembrare che io la ignorassi".

Cosa fa oggi Edoardo Tavassi dopo il GF Vip

Nonostante le critiche, Tavassi riconosce il ruolo fondamentale del Grande Fratello nella sua carriera. Grazie al reality ha trovato l’amore con Micol Incorvaia, ancora sua compagna a tre anni di distanza, ed è diventato un popolare content creator e ospite fisso del programma Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo.