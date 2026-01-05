Le storie d’amore nate durante la penultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi, continuano a far sognare i fan. A godere di ottima salute sentimentale sono le coppie formate da Helena Prestes e Javier Martinez e da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Reunion a Terni tra gli ex gieffini

Nella giornata di ieri, i quattro ex concorrenti si sono ritrovati per una reunion speciale. Il medico estetico e l’ex idraulico, hanno raggiunto Terni per assistere alla gara di campionato della squadra di Javier. Dopo l’evento sportivo, i quattro si sono trattenuti a cena insieme, confermando la grande complicità tra le due coppie.

Helena Prestes e Javier Martinez: amore e desiderio di maternità

La relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez sembra sempre più solida. In un’intervista a Chi Magazine, la modella brasiliana ha parlato del desiderio di avere un figlio: “Un bambino? Ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma… Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile”.

La coppia ha confermato di non prendere più precauzioni, lasciando intendere che un bambino sia già in programma. Inoltre, entrambi hanno ribadito l’intenzione di sposarsi, un desiderio particolarmente sentito da Javier: “Mi sembra, siamo scaramantici, che tutto stia funzionando, che tutto si stia allineando”.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: amore e complicità

Anche la relazione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti procede a gonfie vele. In una recente intervista, Tommaso ha raccontato: “Mariavittoria, oltre che la mia ragazza, è diventata la mia spalla. Ci siamo conosciuti fuori, è stato come avere una nuova relazione, un nuovo approccio. L’ho conosciuta sotto l’aspetto lavorativo, lei è completamente differente. Vederla col camice quando lavora è molto professionale, è incredibile”.

Franchi ha anche parlato del rapporto con la famiglia della Minghetti: “Ho conosciuto i suoi genitori, sua sorella, sono meravigliosi e li adoro. Anche i suoi amici, lei vive a Roma, stiamo ancora cercando di collegarci bene con le cose, lei si appoggia agli studi di Siena per lavorare, per fortuna”.