La storia d’amore tra Rasha Younes e Omer Elomari continua a non convincere una parte del pubblico. I due si sono conosciuti al Grande Fratello, e l’ex gieffina di origini palestinesi ha sempre mostrato una certa reticenza a lasciarsi andare con lui.

Il loro avvicinamento è avvenuto dopo il passaggio di un aereo con un messaggio dei fan, che ha portato al primo bacio e all’inizio della loro frequentazione. Nonostante la fine del reality show di Canale 5, condotto da Simona Ventura, la coppia continua a mostrarsi unita sui social.

Accuse e polemiche sui social

Nonostante le apparizioni pubbliche e le dirette insieme, sul web non mancano dubbi. Alcuni fan insinuano che Rasha stia solo “prendendo in giro” Omer, soprattutto dopo che la coppia ha deciso di non trascorrere il Capodanno insieme.

A queste accuse, la gieffina ha risposto in maniera diretta, mostrando il suo carattere schietto: "Tu sai tutto? La verità è che ti brucia perché vorresti essere al nostro posto. Sei innamorato di me? Pensa alla tua vita triste".

Il carattere deciso di Rasha Younes al Grande Fratello

Durante il GF, Rasha Younes si è distinta per il suo carattere forte e deciso, mostrando sempre sicurezza nelle proprie opinioni. Questo tratto del suo carattere si riflette anche nel rapporto con Omer Elomari, che al contrario ha sempre avuto un atteggiamento più pacato. Alcuni opinionisti, come Sonia Bruganelli, lo hanno definito “zerbino”. La coppia ha vissuto momenti di tensione nella Casa, culminati in una rottura poco prima della finale.

Tuttavia, dopo una settimana di separazione, Omer ha compreso quanto sentisse la mancanza di Rasha, e lei ha deciso di mettere da parte l’orgoglio, presentandosi in finale per riallacciare i rapporti.

La vita insieme dopo il GF

Ora che il reality show è concluso, Rasha e Omer continuano a mostrarsi vicini e innamorati. La coppia colma la distanza con dirette sui social e ha trascorso insieme il Natale, un’occasione speciale perché coincide sia con il compleanno di Omer sia con quello della madre di Rasha.

La scelta di non trascorrere il Capodanno insieme ha destato qualche preoccupazione tra i fan, ma Rasha ha chiarito che si è trattato di una decisione dell’ultimo minuto, presa per non sottrarre Omer alla sua famiglia durante le festività.

Adesso i due ex gieffini sono insieme, e stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Livigno, dove stanno festeggiando il compleanno di lei.