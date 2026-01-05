Tra i matrimoni vip più attesi del 2026 c’è anche quello di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La coppia, molto seguita sui social e nel mondo dello spettacolo, convolerà a nozze in Salento, nella primavera del 2026.

La proposta annunciata in tv da Alessandro Cattelan

L’annuncio ufficiale del matrimonio è arrivato lo scorso anno durante il programma «Hot Ones», condotto da Alessandro Cattelan, e ha subito avuto una grande risonanza mediatica. Da allora, l’interesse attorno alle nozze della giornalista e scrittrice non si è mai spento.

Cerimonia vicino a Santa Maria di Leuca

Il matrimonio si terrà in un paesino vicino a Santa Maria di Leuca, luogo particolarmente caro alla coppia. Qui Lucarelli e Biagiarelli hanno acquistato e ristrutturato un casale, che farà da cornice alla cerimonia e ai festeggiamenti.

“Una grande festa pagana e vegana”

Qualche dettaglio sulle nozze è già emerso. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle, ha anticipato lo spirito dell’evento: «Il mio matrimonio? Sarà una grande festa pagana e vegana».

Un’idea in linea con lo stile personale e le scelte della coppia, che punta più sulla celebrazione e sulla convivialità che sul protocollo tradizionale.

L’ironia social: “Come Ronaldo e Taylor Swift”

Nei giorni scorsi la giornalista ha anche ironizzato sui social per l’inserimento delle sue nozze tra quelle dei vip più attesi dell’anno. In una storia pubblicata su Instagram, ha scritto: «Noi, Ronaldo e Taylor Swift, tutti con lo stesso budget!».