Simona Ventura non è mai stata una donna da mezze misure, ma è nel silenzio che, a volte, lancia i messaggi più forti. Dopo un’annata televisiva intensa, che l’ha vista protagonista al timone del Grande Fratello, la conduttrice ha deciso di fare il punto in un’intervista esclusiva. Tra la difesa del suo lavoro e i progetti futuri, a spiccare è però il muro eretto davanti al nome di Alfonso Signorini.

Il “no comment” su Alfonso Signorini

Il clima intorno al reality più longevo della tv italiana resta teso. Mentre continuano a circolare le voci sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip in primavera, un nome resta al centro delle attenzioni: Alfonso Signorini.

Il conduttore e direttore di Chi ha scelto l’autosospensione da Mediaset dopo il terremoto giudiziario innescato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona nel format Falsissimo, finite nel mirino della Procura di Milano.

Interpellata dal Corriere della Sera sulla vicenda e sul collega, Simona Ventura è stata lapidaria: "Alfonso Signorini? Non ne parlo".

Un gelo che non lascia spazio a interpretazioni e segna una distanza netta da un caso che sta scuotendo i vertici di Cologno Monzese.

La difesa del GF Nip: “Programma complesso”

Se sul fronte Signorini cala il sipario, sulla sua conduzione del Grande Fratello Nip la Ventura difende ogni scelta. Nonostante critiche e un’accoglienza del pubblico non sempre unanime, la conduttrice sottolinea l’importanza del format: "È stato un anno straordinario perché ho avuto l’opportunità di fare un programma complesso, ma entusiasmante con una grande squadra di lavoro", ha dichiarato, portando a supporto anche un confronto internazionale, citando il 5% di share con cui il format ha chiuso in Spagna.

Per Simona Ventura, i numeri sono un verdetto insindacabile, ma non raccontano l’intera storia di una sfida accettata in un momento in cui il pubblico è sempre più frammentato tra tv generalista e piattaforme digitali.

Il futuro di Simona Ventura

La vera domanda ora è: vedremo ancora Simona Ventura al timone del Grande Fratello?

La risposta, per ora, profuma di addio. O, almeno, di un lungo arrivederci. Alla domanda su un possibile bis alla conduzione, la Ventura ha dribblato: "Ora penso solo al mio documentario".

Il futuro della conduttrice è decisamente lontano dalle dinamiche del loft di Cinecittà. Simona Ventura sta studiando documenti e fotografie per un progetto dedicato a Padre Pio, definito da lei come il "santo contemporaneo più amato al mondo".