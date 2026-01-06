Antonella Fiordelisi è felice al fianco di Giulio Fratini. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vipm, reduce dalla partecipazione a Tale e Quale Show, ha parlato la relazione durante un’intervista nel programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Un amore arrivato quando meno se lo aspettava, che l’ex gieffina spera di portare con sé anche nel 2026.

La conferma in TV a “La Volta Buona”

Ospite nello studio di Rai 1, Antonella Fiordelisi ha parlato apertamente della sua storia sentimentale: “Il mio fidanzato si chiama Giulio ed è fiorentino”. L’influencer ha raccontato di aver conosciuto l’imprenditore nel gennaio 2025 e di essere prossima a festeggiare il primo anniversario: “Tra poco festeggeremo un anno”.

Chi è Giulio Fratini e il suo passato sentimentale

Giulio Fratini è un imprenditore fiorentino, già finito in passato al centro del gossip per alcune relazioni con volti noti dello spettacolo come Roberta Morise, Elisabetta Gregoraci e Raffaella Fico.

“Non credevo più all’amore”: il racconto di Antonella

Durante l’intervista, Antonella Fiordelisi ha raccontato di aver incontrato Giulio Fratini in un momento molto delicato della sua vita: “Non credevo più all’amore. Come tutti, sono stata male anche io per amore e avevo deciso di non legarmi a nessuno”.

L’ex gieffina aveva scelto di tenere le distanze dagli uomini: “Non volevo sentire parlare di ragazzi. Non sono tutti seri e non tutti vogliono davvero una relazione”. Poi, però, qualcosa è cambiato: “Con lui è stato diverso”.

Dalla prima paparazzata all’ufficialità

La relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è iniziata a gennaio 2025. La prima paparazzata è arrivata a marzo, quando il settimanale Chi ha pubblicato alcune immagini della coppia insieme a Firenze, nell’hotel di lui. Nello stesso mese è arrivata anche la prima foto condivisa sui social. Da allora, i due non si sono più separati.

Il like “fantasma” di Edoardo Donnamaria

Ma il passato a volte ritorna. Nelle ultime ore non è passato inosservato un gesto social di Edoardo Donnamaria, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum avrebbe messo un like a una foto dell’influencer in lingerie, salvo poi rimuoverlo poco dopo. La segnalazione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano.

La storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

La storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria era nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, ma si era conclusa definitivamente nel giugno 2023, dopo mesi di alti e bassi.

Nel febbraio 2024, ai microfoni dell’imprenditore digitale Luke Marani, Antonella aveva spiegato così la rottura: “E’ finita perché in certe occasioni non ha voluto lottare, non mi ha messa al primo posto. Devo dire che è stata sicuramente la storia più importante della mia vita. Sicuramente ricorderò per sempre, però purtroppo non ha avuto un bel lieto fine. Si poteva evitare determinate situazioni. Anche io mi sono resa conto di aver sbagliato in molte occasioni, e lui non ha saputo mettermi al primo posto come ho fatto io”.