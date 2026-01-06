Colpi di scena, dichiarazioni d’amore e nuove tensioni: la registrazione di Uomini e Donne di lunedì 5 gennaio ha regalato momenti intensi sia nel Trono Classico che nel Trono Over. Secondo quanto rivelato da Fanpage.it, non sono mancati baci, eliminazioni e importanti decisioni che cambieranno il percorso dei protagonisti.

Trono Classico: Cristiana Anania divisa tra Federico ed Ernesto

La tronista Cristiana Anania ha vissuto una puntata ricca di emozioni. Durante l’esterna con Federico, il corteggiatore si è dichiarato pronto a lasciare il programma insieme a lei. In studio, Cristiana ha confermato di essersi trovata molto bene con lui.

Subito dopo è andata in onda l’esterna romantica con Ernesto, ambientata sotto il cielo di Roma. Tra i due è scattato un bacio e il corteggiatore ha ammesso di essere innamorato della tronista. Tornato in studio, però, Ernesto ha espresso il timore di non essere la scelta finale. Cristiana lo ha rassicurato, annunciando che la scelta è ormai vicina.

Sara Gaudenzi: addii e tensioni con i corteggiatori

Momenti delicati anche per Sara Gaudenzi. Dopo la scorsa puntata, Marco si era autoeliminato e in studio ha ribadito la sua decisione, spiegando di non aver pensato alla tronista negli ultimi giorni. Sara ha scelto di lasciarlo andare, dichiarando di non voler inseguire nessuno.

Situazione tesa anche con Jakub, che dopo una discussione in camerino non si è presentato in studio. La tronista ha annunciato la volontà di raggiungerlo a Verona per un chiarimento. Prima di uscire, Sara ha voluto incontrare Simone, con cui ha fatto una bella esterna e ha ballato.

Trono Over: Mario Lenti al centro del caos

Tra i protagonisti più discussi del Trono Over, Mario Lenti continua a far parlare di sé. Il cavaliere ha trascorso una romantica esterna con Isabella, tra cena e baci. Tuttavia, la dama ha scoperto che pochi giorni prima Mario aveva rivisto Magda e che anche tra loro c’era stato un bacio.

In studio, Mario avrebbe minimizzato l’accaduto, ferendo Magda. Non solo: ha dichiarato di essere interessato anche a Cinzia, che però ha chiarito di non voler tornare a frequentarlo.

Rosanna e Alessio Pili Stella: una nuova possibilità

Novità anche per Rosanna, che ha manifestato il suo interesse per Alessio Pili Stella. Per sorprenderlo, gli ha fatto recapitare un invito a cena. Dopo qualche esitazione iniziale, Alessio ha accettato l’uscita e ha ammesso di aver pensato spesso a lei. Il loro percorso resta tutto da scoprire nelle prossime puntate.

Carlo e Sabrina: proposta rifiutata

Situazione complessa tra Carlo e Sabrina. Dopo aver trascorso le feste insieme, Carlo ha proposto alla dama di lasciare il programma con lui. Sabrina, però, ha chiesto più tempo e ha deciso di continuare la conoscenza con Cristian, che a sua volta ha scelto di chiudere con lei per l’intimità evidente con Carlo.

In studio è arrivato anche un nuovo cavaliere, Franco, ma Sabrina ha deciso di non conoscerlo.

Edoardo e Paola: nuove dame e gelosia

Prosegue la conoscenza tra Edoardo e Paola. Lui l’ha raggiunta a Catania e tra loro ci sono stati dei baci. Tuttavia, in studio sono scese tre nuove dame per Edoardo, che ne ha tenuta solo una, Sabrina. Paola è rimasta delusa, mentre Barbara ha espresso dubbi sul reale interesse di Edoardo nei suoi confronti.

Sebastiano ed Elisabetta: tensioni e nuovi arrivi

Continua la frequentazione tra Sebastiano ed Elisabetta: il cavaliere ha trascorso dieci giorni dalla dama. L’unico nodo riguarda la convivenza notturna, desiderata da lui ma rifiutata da lei.

Per Sebastiano è scesa anche Manuela, che il cavaliere ha deciso di tenere per un aperitivo. La reazione di Elisabetta è stata furiosa.