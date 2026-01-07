Nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Protagonisti sia il Trono Classico, con le nuove esterne di Ciro Solimeno, sia il Trono Over, tra confronti accesi e decisioni definitive. Ecco tutto quello che è successo in studio secondo le anticipazioni di Fanpage.it.

Anticipazioni Trono Classico: le esterne di Ciro Solimeno con Elisa e Alessia

Nel corso della registrazione, spazio al Trono Classico di Uomini e Donne e alle esterne di Ciro Solimeno.

La prima esterna mostrata è quella organizzata dal tronista con Elisa. Durante l’incontro, i due si confrontano apertamente e la corteggiatrice sottolinea di preferire la sincerità, anche a costo di apparire meno accomodante rispetto ad altre ragazze. Il riferimento è diretto ad Alessia Antonietti, detta Ale.

Una volta rientrati in studio, tra Elisa e Alessia Antonietti scoppia una discussione molto accesa, che anima il confronto davanti a Maria De Filippi e al pubblico.

Successivamente viene mandata in onda la seconda esterna di Ciro, questa volta con Alessia M., che porta il tronista a pattinare sul ghiaccio. Durante l’uscita, la ragazza confida le sue perplessità e i suoi dubbi legati alla presenza delle altre corteggiatrici.

In studio, Ale ribadisce di non accettare una frequentazione parallela e sostiene che Ciro Solimeno non possa costruire un rapporto con lei se continua a uscire anche con Alessia M.. Il tronista, però, chiarisce di non voler mettere paletti e di non sentirsi pronto a escludere nessuna conoscenza in questa fase del percorso.

Anticipazioni Trono Over: Sebastiano diviso tra Manuela ed Elisabetta

Ampio spazio anche al Trono Over di Uomini e Donne, in particolare al triangolo tra Sebastiano, Manuela ed Elisabetta.

Il cavaliere racconta di essere uscito a cena con la nuova dama Manuela e di voler continuare a conoscerla. La reazione di Elisabetta, però, è durissima: la donna va su tutte le furie e mette Sebastiano davanti a una scelta definitiva, chiedendogli di chiudere con Manuela per proseguire la loro frequentazione.

Dopo una lunga discussione, Sebastiano accetta il compromesso, ma il confronto non porta all’esito sperato. Elisabetta, infatti, decide comunque di chiudere la conoscenza e invita il cavaliere a continuare serenamente con Manuela.

Altre storie del Trono Over: baci, chiusure e nuove conoscenze

Nel corso della registrazione emergono anche altri sviluppi nel parterre Over: