L’ultima edizione di Temptation Island si è rivelata piena di colpi di scena, con storie che hanno mostrato relazioni e problemi molto diversi. Tra le coppie più chiacchierate c’è sicuramente quella formata da Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata, che ha affrontato temi come tradimenti e gelosie intense.

Il percorso di Maria Concetta e Angelo a Temptation Island

La coppia ha deciso di partecipare al villaggio dei sentimenti perché Maria Concetta nutriva il timore che Angelo fosse un traditore seriale. La donna, infatti, controllava il fidanzato con metodi particolari, come applicare scotch sul letto e annusare le lenzuola.

Angelo Scarpata, dal canto suo, ha sempre negato ogni accusa, sostenendo che la gelosia della compagna fosse eccessiva e frutto di un’ossessione. Nonostante il percorso nel programma, la relazione tra i due si è conclusa poco dopo la fine delle registrazioni.

La nuova vita sentimentale di Maria Concetta

Dopo la rottura con Angelo, Maria Concetta Schembri sembra aver ritrovato l’amore accanto a un nuovo fidanzato più giovane. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, che ha pubblicato la prima immagine della coppia in esclusiva, lui sarebbe di 14 anni più giovane di lei.

Segnali social che confermano la storia

Anche sui social, Maria Concetta sembra confermare la nuova storia. In particolare, ha condiviso alcune foto in cui la si vede intenta a guardare un film insieme al compagno.