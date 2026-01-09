Ieri pomeriggio Maria De Filippi, presso gli studi Elios di Roma, ha registrato una nuova puntata di Amici 25, la prima del nuovo anno. L’episodio andrà in onda domenica 11 gennaio e, come anticipato da SuperGuidaTv, porterà con sé importanti novità, tra cui due nuovi ingressi nella scuola.

Le sfide di canto e ballo sono state giudicate direttamente dai professori, mentre tra gli ospiti musicali figurano due ex allievi molto amati dal pubblico: Nicolò Filippucci e Mara Sattei.

Amici 25: le sfide iniziali e i nuovi ingressi

La puntata si è aperta con la prima sfida del nuovo anno. La ballerina Kiara ha sfidato la titolare Anna: ad avere la meglio è stata Kiara, che entra ufficialmente nella scuola prendendo il posto della collega. A giudicare la prova è stato Andrea Alemanno, volto di World Of Dance Italy.

La seconda sfida ha riguardato il cantante Riccardo. Il verdetto andrà in onda nel daytime di lunedì, con giudice Carlo Di Francesco, ma è già stato anticipato che Riccardo ha vinto la sfida, riuscendo così a restare nella scuola.

Flavia eliminata da Anna Pettinelli durante la gara cover

Momento di forte tensione durante la gara cover: Flavia viene eliminata da Anna Pettinelli dopo l’esibizione su Diamonds. Secondo l’insegnante, la cantante non ha mostrato miglioramenti sufficienti.

Flavia appare molto delusa e dichiara di non condividere la decisione. Si accende così una discussione tra i professori: Rudy Zerbi attacca la Pettinelli per averle restituito la maglia per poi eliminarla subito, mentre Lorella Cuccarini prende le difese della collega. Prima di lasciare lo studio, Flavia abbraccia tutti e ribadisce che cantare è la sua più grande passione e che non si fermerà.

Anticipazioni Amici 25 – Gara di canto

Primo posto: Michele

Canta Biblical accompagnandosi al violoncello. Per lui arriva una doppia standing ovation . Lorella Cuccarini sottolinea il grande miglioramento, definendo il suo percorso un vero salto di qualità.

Interpreta All by Myself al pianoforte. Anna Pettinelli elogia la gestione delle note basse e l’apertura vocale, definita “ pazzesca ”.

Porta Personal Jesus. Rudy Zerbi si congratula per ritmo e barre.

Canta Che Freddo Fa inserendo strofe in spagnolo. Zerbi apprezza la credibilità in entrambe le lingue.

Angie canta I’ll Never Love Again al pianoforte, ricevendo giudizi contrastanti. Lorella Cuccarini apprezza la profondità interpretativa.

Elena canta Raggamuffin: Pettinelli la definisce straordinaria, mentre Zerbi critica il finale.

Valentina canta Born with a Broken Heart e si propone per la sfida. Zerbi la definisce elegante e misurata.

Opi, non soddisfatto della propria prova, viene invece elogiato dalla Pettinelli.

Canta Dieci donne. Lorella Cuccarini nota miglioramenti sul palco, mentre Anna Pettinelli parla di esercizio di stile privo di vera grinta.

Anticipazioni Amici 25 – Gara di ballo

Primo posto: Kiara

Emanuel Lo conferma: «È una ballerina incredibile».

Alessio danza su Sexyback e viene definito potente da Emanuel Lo.

Emiliano riceve i complimenti di Alessandra Celentano per tecnica e naturalezza.

Balla un passo a due con Alessia . Peparini elogia l’intesa.

In coppia con Mattia , mostra una grinta insolita secondo la Celentano.

Giorgia danza con Francesco su Nothing’s Real But Love: Peparini chiede maggiore varietà espressiva.

Pierpaolo balla Balla balla ballerino: Peparini apprezza l’interpretazione, mentre la Celentano assegna voto 5.

Peparini nota insicurezza e alti e bassi nell’esibizione.

Maria Rosaria a rischio eliminazione: possibile sostituzione

Dopo l’eliminazione di Flavia, anche Maria Rosaria rischia di lasciare la scuola. Alessandra Celentano ha infatti ipotizzato una possibile sostituzione. Al suo posto potrebbe entrare una ballerina di nome Maddalena. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni