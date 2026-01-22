Martedì 20 gennaio 2026, su Canale 5, è andata in onda la tanto attesa scelta di Flavio Ubirti. Dopo quattro mesi sul trono, l’ex tentatore di Temptation Island ha deciso di concludere il percorso di Uomini e Donne scegliendo Nicole Belloni, preferendola alla rivale Martina Cardamone.

Le confessioni di Martina Cardamone dopo la scelta

Ospite nell’ultima puntata di Casa Lollo, Martina Cardamone ha raccontato le emozioni vissute prima e dopo la scelta di Flavio: "Sto bene, è ormai passato un mese. Inizialmente non l'ho presa bene, anche se me lo aspettavo perché anche nelle ultime esterne ho avuto una sensazione negativa. Sono arrivata consapevole. Ci sono rimasta male perché volevo conoscerlo fuori. Si è esposto di più alla fine nei confronti di Nicole".

Martina ha spiegato anche le difficoltà emerse durante il percorso: "Da parte mia durante il percorso c'è stata una chiusura, dettata dalla sua paura di questo mio carattere forte. Lui parlava positivamente di me, ma esprimeva sempre timori e preoccupazioni. Anche per la distanza. Avendo un attaccamento alla mamma, mi ha sempre fatto capire che non era tanto propenso. Nicole vive a Milano, io sono giù. Sarebbe stato più difficile da parte sua".

L’ex corteggiatrice ha poi chiarito il proprio punto di vista su Flavio: "Mi ha fatto stare male, non mi sono sentita presa in giro, mi ha delusa, mi ha fatto capire che come persona non mi ha capita. Io non mi sono mai permessa di giudicarlo. Lui, invece, un po' mi ha giudicata negativamente ed è quello che mi ha fatto un po' chiudere. Non lo dimenticherò, ho fatto un bellissimo percorso. Spero che lui abbia fatto una scelta di cuore e stia bene con Nicole".

Infine, Martina ha aperto alla possibilità di tornare in studio come tronista: "Se dovessero propormi il trono, accetterei. Perché dovrei non darmi la possibilità di mettermi in gioco? Credo nell'amore. Se sarà, potrebbe essere una bella esperienza".

Martina Cardamone commenta il trono di Ciro Solimeno

Oltre a parlare di Flavio Ubirti, Martina ha rilasciato dichiarazioni sul trono di Ciro Solimeno, finito al centro delle polemiche per le rivelazioni su Martina De Ioannon: "Non me lo aspettavo perché non ho capito il senso di far uscire una cosa così delicata adesso. Se ci teneva a iniziare un percorso pulito e trasparente, doveva essere sincero dall'inizio. Anche il 'forse abbandono il trono' non ha senso. Prima racconti la verità e poi vedi se continuare a metterti in gioco".

Martina ha aggiunto: "Lui ha parlato sempre bene di Martina, era innamorato... poi ha accettato il trono e ha parlato di questo patto segreto, non ne vedo il senso. Il suo trono è iniziato già con dei pregiudizi".