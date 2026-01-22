Nelle scorse settimane, dopo sedici anni insieme, gli ex protagonisti di Uomini e Donne, Diego Daddi e Elga Enardu, hanno annunciato la fine della loro storia d’amore.

L’annuncio della separazione su Instagram

A comunicare la notizia è stata Elga Enardu, attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram: "Buongiorno a tutti, quello che vi sto per dire non è sicuramente facile, però siccome sono una persona coerente, onesta e leale, sincera e trasparente, mi sento di dovervi dire che la storia mia con Diego è finita. È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi, lo farò perché sono una tosta. Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto, che so che arriverà. Vi abbraccio tutti".

Le critiche a Diego Daddi e la nuova relazione

Nei giorni successivi all’annuncio, Diego Daddi è stato criticato dai suoi follower a causa di alcune foto pubblicate in cui appare in atteggiamenti affettuosi con Barbara Santagati.

In risposta ai commenti negativi, Diego ha chiarito tramite le sue storie Instagram che non ha mai mancato di rispetto alla sua ex, poiché la separazione era già ufficiale da tempo. Ha inoltre sottolineato il suo diritto di rifarsi una vita e vivere nuovi sentimenti.

Il nuovo sfogo di Diego Daddi

Recentemente, Diego Daddi ha condiviso un nuovo sfogo, lanciando una frecciata alla sua ex: "Il silenzio, quando diventa allusione, parla più di quanto sembri. Lo si usa spesso per suggerire, per lasciare intendere, per raccogliere consenso senza mai esporsi. Io lo sto vivendo alla luce del sole senza giustificarmi e senza insinuare nulla. La mia è una scelta. Non devo dimostrare. Io non alludo…".