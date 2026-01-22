Il mondo del gossip italiano torna a scaldarsi: Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e il cantante Aka7even, noto volto di Amici e concorrente di Sanremo 2026, sono al centro delle indiscrezioni romantiche del momento. Tra avvistamenti a Napoli e indizi social, i fan parlano di un possibile nuovo flirt tra i due.

Avvistamenti romantici a Napoli

Secondo alcuni testimoni, Cristina Ferrara e Aka7even sarebbero stati visti a Napoli, in uno degli hotel più esclusivi della città: l’Hotel Parker.

Non si tratterebbe di una semplice cena: i presenti raccontano di una serata romantica sul rooftop dell’hotel, con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. A rendere la serata speciale, una rosa rossa lasciata sul tavolo dal cantante, un gesto che i fan interpretano come un vero e proprio corteggiamento da favola moderna.

Per ora, però, non sono emerse foto di baci o effusioni pubbliche, ma gli indizi sembrano chiari.

Indizi social: storie e appartamenti condivisi

Il gossip non si limita agli avvistamenti dal vivo. Sul fronte social, gli utenti più attenti hanno notato dettagli sospetti. All’inizio di gennaio, Aka7even ha pubblicato una storia Instagram che sembrerebbe mostrarlo a casa di Cristina Ferrara. Nei giorni successivi, i due sarebbero stati immortalati nello stesso appartamento, questa volta del cantante.

In uno dei video pubblicati da Cristina, la vediamo cucinare: gli ambienti sembrano coincidere con quelli presenti nelle storie di Aka7even.

Recentemente, l’ex corteggiatrice ha pubblicato una storia all’IKEA, dove si nota la presenza di una persona esterna: per i fan si tratterebbe proprio di Aka7even, anche se non viene inquadrato, e si sente solo il botta e risposta tra i due.

Conferma della frequentazione?

Nelle ultime ore sembra essere arrivata una conferma definitiva della frequentazione tra Cristina Ferrara e Aka7even. Il noto insider Lorenzo Pugnaloni ha rivelato un nuovo avvistamento a Napoli, in via Toledo, dove i due sono stati visti mano nella mano.

Inoltre, nella giornata di ieri, l’ex corteggiatrice ha pubblicato una foto al cinema in compagnia dell’ex allievo di Amici